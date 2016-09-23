Esad: ABD birliklerimizi bilerek bombaladı



Suriye’de yeniden alevlenen şiddete rağmen, Birleşmiş Milletler (BM) ülkede ateşkes umudunun tamamen yok olmasını istemiyor. Uluslararası Suriye Destek Grubu ile ABD ve Rusya’nın bu akşam New York'ta ateşkesin yeniden uygulanması için görüşmelerde bulunması bekleniyor. BM Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Remzi Ezzeldin Remzi, ateşkesin canlandırılmasının barış görüşmelerine büyük katkısı olacağını söyledi. Remzi bugün Cenevre’de yaptığı açıklamada, “Bunun mümkün olduğuna inanıyorum” dedi.

Esad ABD’yi suçladı

ABD ve Rusya arasındaki gerginlik ve karşılıklı suçlamalar sürüyor. Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford, Washington’da Amerikan Senatosu’nda yaptığı konuşmada, Moskova ile askerî işbirliğine karşı çıktı. Dundford, “Ruslarla istihbarat bilgilerinin paylaşımının iyi bir fikir olduğuna inanmıyorum” dedi.

Hafta başında BM yardım konvoyuna Halep vilayetinde düzenlenen saldırı sonucu en az 20 kişinin ölmesi gerginliği artırdı. ABD, saldırıdan Rusya ve Esad rejimini sorumlu tutuyor. Moskova ve Şam ise bu suçlamaları reddediyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, buna karşılık Associated Press ajansına verdiği demeçte Washington’ı Suriye birliklerini bilerek bombalamakla suçladı. Esad, ateşin yaklaşık bir saat sürdüğünü söyledi. Geçen hafta sonunda aralarında ABD’nin de olduğu koalisyon güçleri Esad’a bağlı birlikleri bombalamış, olayda 60 civarında Suriyeli asker ölmüştü. ABD, Suriye birliklerinin yanlışlıkla bombalandığını açıklamıştı.

Esad ayrıca ABD hükümetinin Rusya ile birlikte terörle mücadelede yeterince istekli olmadığını savundu.

Esad savaşa ilişkin olarak da, “Bu küresel ve bölgesel çatışmanın bir parçası olarak görülürse, kontrol edilemeyen çok sayıda dış etken söz konusuysa, o zaman daha devam eder” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Esad’ın açıklamaları tepki göstermeye değmeyecek ve “gülünç” olarak nitelendirildi.

BM'den hazırlık

BM ise Suriye’ye yeniden insanî yardım göndermeye hazırlanıyor. BM sözcüsü, gıda ve ilaç taşıyan tırların Şam’ın kuşatma altındaki bir banliyösüne ulaştığını açıkladı. Konvoyun Halep yakınlarında ateşe maruz kaldığı, ancak nakliyatın kesintiye uğramadığı belirtildi.

BM’nin İnsani Yardımdan Sorumlu Özel Temsilcisi Jan Egeland ise yakında Halep’e de yardım ulaştırmayı umduklarını söyledi. Türkiye-Suriye sınırında 40 tırın beklediğini belirten Egeland, Esad yönetimine yardım konvoylarına gereken izinlerin ve güvenlik garantisinin verilmesi çağrısında bulundu.

Halep’e bomba yağdı

Öte yandan, Suriye’de dün geceden beri çatışmalar şiddetlendi. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, Halep, dün gece aylardan beri ilk kez bu kadar şiddetli hava saldırılarına maruz kaldı. Yerel Afet Koruma Dairesi Müdürü Ammar el Selmo gece yaşananları “Sanki uçaklar bomba atmadıkları günlerin acısını çıkartmak ister gibiydi” sözleriyle ifade etti. Direnişçilerin temsilcileri ile kurtarma ekipleri, yangın bombaları atıldığını dile getirdi. AFP haber ajansının muhabiri ise bombardımanın ardından çok sayıda yangın çıktığını bildirdi. Halep’in doğusundaki bir hastanenin başhekimi Hamsa el Hatip ise 45 kişinin öldüğünü söyledi.