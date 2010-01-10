Eş zamanlı operasyonlarla 22 kişi tutuklandı

T24 - Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ''çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları'' iddiasıyla gözaltına alınan 46 kişiden 22'si çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Emniyet yetkililerinin yaklaşık iki yıldır koordineli sürdürdükleri, son üç ayda da yoğunlaştırdıkları takip sonucu 6 il ile 4 ilçede yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınanların kurdukları iddia edilen ''çıkar amaçlı suç örgütü''nün, biri cinayet olmak üzere karıştığı 35 eylemin aydınlatıldığı, örgüt üyelerinin de 15 eylemi bireysel olarak gerçekleştirdiğinin ortaya çıkarıltıldığı belirtildi.



Emniyetteki ifadelerinin ardından İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı sevk edilen ve nöbetçi mahkemeye gönderilen şüphelilerden 22 kişi tutuklandı.



Zanlılardan 24 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

