T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Eş zamanlı operasyonlarla 22 kişi tutuklandı

Altı ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ''çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları'' iddiasıyla 22'si tutuklandı.

10 Ocak 2010 02:00

T24 - Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ''çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları'' iddiasıyla gözaltına alınan 46 kişiden 22'si çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
 
Emniyet yetkililerinin yaklaşık iki yıldır koordineli sürdürdükleri, son üç ayda da yoğunlaştırdıkları takip sonucu 6 il ile 4 ilçede yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınanların kurdukları iddia edilen ''çıkar amaçlı suç örgütü''nün, biri cinayet olmak üzere karıştığı 35 eylemin aydınlatıldığı, örgüt üyelerinin de 15 eylemi bireysel olarak gerçekleştirdiğinin ortaya çıkarıltıldığı belirtildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı sevk edilen ve nöbetçi mahkemeye gönderilen şüphelilerden 22 kişi tutuklandı.

Zanlılardan 24 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24