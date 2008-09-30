Eş seçiminde doğru karar

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Psikolog Prof. Dr. Üstün Dökmen, ülkemizde insanların genellikle iş ve eş

seçiminde sağlıklı karar veremediğini söyledi.



Prof. Dr. Dökmen, insanların yaşamda iki önemli seçimle karşı karşıya kaldığını, bunlardan birinin meslek diğerinin ise eş seçimi olduğunu belirtti.



Bir gencin, kendisine, hevesine ve yeteneklerine uygun bir mesleği seçmesi gerektiğini; ancak ailenin ve çevrenin, çocuğun seçimine karıştığını belirten Dökmen, çocuğun da kendisine uygun olan mesleği seçmek yerine ailesinin ve çevresinin kendisini yönlendirdiği mesleği seçtiğini ifade etti. Prof. Dr. Dökmen, şöyle konuştu:

"Ülkemizde insanların genellikle iş ve eş seçiminde sağlıklı karar veremediğini görüyoruz. Eş konusunda sağlıklı seçim yapanlar var; ancak hâlâ görücü usulüyle ve annelerinin seçtiği kızlarla evlenen erkekler var. Genç, 'baba bu kızı beğendim' diyor. Babası, 'O kız olmaz oğlum bunu al. Sorumluluk bana ait. Göreceksin iyi bir kız' diyor; ancak gençler, yıldızının barıştığı ve elektrik aldığı kişilerle evlenmek istiyor, bu doğru. Araştırmalar göre böyle bir durumda kişi genetik olarak değerlendirme yapıyor. İki kız varsa bunlardan birini bu şekilde seçiyor. Belki seçmediği daha güzel, daha iyi ve daha akıllı olabilir; ancak diğerini beğeniyor. Böyle bir durumda genetik yapıda uyuşmazlık olup olmadığı konusunda birey değişik mesajlar alıyor. "



'Çünkü pratiği yok'



Prof. Dr. Dökmen, daha önce seçme izni verilmediğinden gençlerin evlilik ve meslekle ilgili karar verirken bocaladığını ifade etti. 20 yaşına kadar bütün kararları kendisi adına ailesinin aldığı bir kişinin eş ve meslek seçiminde zorlanacağını belirten Prof. Dr. Dökmen, şunları anlattı:

"Çünkü pratiği yok. 10 yaşından itibaren seçme beceriniz geliştiyse 23'ünde iyi seçim yapabilirsiniz. Bu nedenle çocuklara kendi kendi seçimlerini kendilerinin yapmalarına olanak tanımak lazım. Psikolojik danışmanlık hizmetleri ve evlilik öncesi evlilik danışmanlığı hizmeti kişilerin sağlıklı karar vermesine yardımcı oluyor. Tabi ki şu mesleği seçme bunu seç, ya da şu kız ya da erkek sana daha uygun denmiyor. Seçimi kolaylaştırmak için gruplandırmalar yapılır, koşullar tespit edilir, meslek hakkında bilgi verilir, kişinin karar vermesini kolaylaştırır."

