Eş Şebab terör örgütü plastik poşet kullanımını yasakladı

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Somali'de radikal İslamcı terör örgütü Eş Şebab, plastik poşet kullanımını yasakladı.

Sky News'un aktardığına göre resmi açıklama Eş Şebab'ın radyo kanalı Andalus'tan yapıldı.

IŞİD'le bağları olan terör örgütünün Jubaland bölge lideri Muhammed Abu Abdullah, "plastik poşetler hayvanlar ve insanlara ciddi bir tehdit oluşturduğu için böyle bir karar aldıklarını ifade etti. Abdullah plastiğin sebep olduğu kirliliğin çevreye de zarar verdiğini belirtti.

Grup ayrıca "nadir ağaçların kesilmesini yasakladığını" duyurdu.