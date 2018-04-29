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BBC Türkçe

Eş Şebab Somali'de bir askeri üste 17 askeri öldürdüğünü duyurdu

Somali'de faaliyet gösteren İslamcı Eş Şebab örgütü, başkent Mogadişu yakınlarındaki bir askeri üsse bombalı araç ve silahla saldırarak 17 askeri öldürdüklerini açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Somali'de faaliyet gösteren İslamcı Eş Şebab örgütü, başkent Mogadişu yakınlarındaki bir askeri üsse bombalı araç ve silahla saldırarak 17 askeri öldürdüklerini açıkladı.

Örgüt, askeri üssün ve yakınlardaki bir kasabanın kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Reuters'ın ulaştığı yetkililer ve kasabalılar da açıklamayı doğruladı.

El Kaide bağlantılı örgüt ayrıca orduya ait yedi aracı da ele geçirdiklerini duyurdu.

Saldırıya uğrayan Barire üssü başkent Mogadişu'nun 50 kilometre güneybatısında bulunuyor.

Mogadişu'da dün sabah bombalı bir araçla düzenlenen saldırı sonucu en az yedi kişi ölmüştü.

Yerel Garowe Online sitesine konuşan görgü tanıklarının aktardığına göre patlama, Hamarweyne ilçesindeki London Gate restoranının önünde gerçekleşmişti.

Haber sitesine konuşan emiyet yetkilisi Muhammed Hüseyin, yedi kişinin öldüğü saldırıda onlarca kişinin de yaralandığını, bölgenin kordon altına alındığını söyledi. Reuters'a konuşan Mogadişu Belediye Başkanı Abdifatah Omar Halane ise saldırıda yedi kişinin öldüğünü, altı kişinin de yaralandığını belirtti.

Mogadişu'da bu yıl başka saldırılar da düzenlenmiş, bunların bir kısmını Eş Şebab üstlenmişti.

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SomaliMogadişuKaideBarireGarowe OnlineHamarweyneLondon GateHaberMuhammed HüseyinReutersMogadişu Belediye Başkanı Abdifatah Omar Halane

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