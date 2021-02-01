Eş- Şebab, Somali'nin başkentindeki otele saldırı düzenledi: 9 ölü

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Radikal İslamcı terör örgütü Eş- Şebab, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir otele saldırı düzenledi.

Pazar günü Afrik Otel'in önünde bir araba patlatılmasının ardından binaya silahlı teröristler girdi. Arabanın otelin ön kapısına çarptıktan sonra patlatıldığı ifade edildi.

Reuters'ın aktardığına göre saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Polis sözcüsü 10'dan fazla sivilin de yaralandığını ifade etti. Başbakan, ölenler arasında eski bir general de olduğunu bildirdi.

Saldırı anında otelde olan görgü tanığı Ahmed Nur, "İçeride oturup sohbet ediyorduk, patlamayla bina bir anda sarsıldı. Panik olduk" dedi.

El Kaide bağlantılı Eş-Şebab, Somali'de sık sık terör saldırıları düzenliyor.