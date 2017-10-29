Eş Şebab Mogadişu'da yine otele saldırdı

Emniyet güçlerinin verdiği bilgilere göre Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Nasa Hablod 2 adlı otelin önünde cumartesi günü bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda en az 25 kişi öldü. Saldırganlar ardından otele dalarak 12 saat boyunca güvenlik güçleri ve polisle çatıştı.

Kentin kuzeyinde bulunan otele düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler arasında polis memurları, otel çalışanları ve bölge sakinlerinin de bulunduğu kaydedildi. Akşam ve gece saatleri boyunca otelden onlarca rehinenin kurtarıldığı belirtildi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Abdiasis Ali saldırganlardan ikisinin öldürüldüğü, üçünün ise yakalandığı açıkladı.

Güvenlik yetkilisi Muhammed Muallim Adan hayatını kaybedenler arasında üst düzey bir emniyet yetkilisinin ve eski bir milletvekilinin de bulunduğunu, kurbanların büyük bölümünün sivillerden oluştuğunu kaydetti.

Somali Devlet Başkanı Muhammed Abdullah Muhammed saldırıyı kınadı ve "Bu tip zalimlikler bizi ne durdurabilir ne de terörle verdiğimiz mücadelede bizi yıldırabilir" şeklinde konuştu.

Saldırıyı Eş Şebab üstlendi

Saldırıyı radikal İslamcı Eş Şebab örgütü üstlendi.

Mogadişu'da son olarak ekim ayı ortasında düzenlenen çifte saldırıda resmi rakamlara göre en az 358 kişi hayatını kaybetmiş ve 200'den fazla kişi de yaralanmıştı. Çifte saldırı Eş Şebab örgütünün on yıl önceki kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği en kanlı saldırı olarak kayıtlara geçmişti.

Somali'de birçok üst düzey yetkili, daha güvenli oldukları gerekçesiyle otellerde kalıyor. El Kaide ile bağlantıları olan Eş Şebab örgütü düzenli olarak Somali'deki otel ve restoranlara yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Nasa Hablod 2 oteliyle aynı zincirde olan Nasa Hablod oteli de haziran 2016'da Eş Şebab milislerinin saldırısına uğramıştı. Bu saldırıda ise aralarında bir hükümet yetkilisinin de bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Reuters/AFP/BW/EC

Deutsche Welle Türkçe