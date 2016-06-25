Eş Şebab Mogadişu’da otele saldırdı



Somali polisinin verdiği bilgilere göre Nasa-Hablod Oteli'ne bugün yerel saatle 16:20'de araç yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında silahlı şahıslar otele girerek otelde bulunanlara rastgele ateş açtı. İlk belirlemelere göre en az 6 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi.

Saldırının sorumluluğunu El Kaide bağlantılı radikal İslamcı Eş Şebab örgütü üstlendi. Çatışmalar sürdüğü sırada Reuters'e bir açıklama yapan Eş Şebab askeri operasyonlar sözcüsü Şeyh Abdiasis Ebu Musab “Dinden dönmüş hükümet üyeleri tarafından sık sık ziyaret edilen otele saldırdık” diye konuştu.

Somali Emniyet Teşkilatı Müdürü Ali Hasan ölenlerin siviller ve otelin güvenlik görevlileri olduğunu belirtti. Ali Hasan “Çok sayıda insanı arka kapıdan kurtardık. Binaya ön taraftan kimse giremiyor. Orada keskin nişancılar var” dedi. Keskin nişancıların otelin çatısına konuşlandığı belirtiliyor.

Başkomiser Muhammed Hüseyin saldırganların otelin ikinci katında kendilerine yaklaşan güvenlik güçlerine el bombası attığını ve makineli tüfekle ateş açtığını belirtti. Muhammed Hüseyin iki saldırganı öldürdüklerini ifade etti.

Otelin içerisinde kaç Eş Şebab üyesi olduğu ve kaç kişinin rehin alındığı henüz bilinmiyor. Somali polisinin otele düzenlediği operasyon sürüyor.

Mogadişu'nun güneyinde bulunan Nasa-Hablod Oteli genellikle siyasetçiler ve yabancı ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor.

Eş Şebab haziran ayında yine Mogadişu'da bir otele saldırı düzenleyerek 20 kişiyi öldürmüştü.