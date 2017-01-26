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BBC Türkçe

Eş Şebab 'CIA ajanları' dediği üç kişiyi infaz etti

El Kaide'ye bağlı radikal İslamcı örgüt Somali'de üç kişiyi, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı için çalıştıkları iddiasıyla infaz etti. Grupla ilişkili bir internet sitesinin haberine göre bu kişiler halkın gözleri önünde öldürüldü.

26 Ocak 2017 18:23

El Kaide'ye bağlı radikal İslamcı Eş Şebab örgütü Somali'de üç kişiyi, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) ajanı oldukları iddiasıyla infaz etti.

Grupla ilişkili bir internet sitesinin haberine göre, bu kişiler ülkenin güneybatısındaki Yaaq-Baraawe kasabasında Çarşamba günü halkın gözleri önünde öldürüldü.

Örgütün "hakim" olarak atadığı bir kişi, infaz edilenlerden birinin ABD'nin insansız hava aracı saldırıları için yardımcı olduğuna hükmetti.

Abdullahi Damey Mohamed Nur (36) adındaki kişinin CIA için çalıştığı ve aylık 200 dolar kazandığı öne sürüldü.

Eş Şebab, ideolojisini aykırı bulduğu kişileri kalabalıkların önünde infaz ediyor.

2011 yılında İslam alimi Ahmed Ali Hussein zincire vurulduktan sonra CIA ajanı olduğu gerekçesiyle öldürülmüştü.

Eş Şebab El Kaide ile bağlantısı olan Somalili bir örgüt. Arapça'da "gençlik" demek.

Örgüt 2006'da dönemin zayıf geçici hükümetine destek olmak için Somali'ye giren Etiyopya güçlerine karşı savaşan İslami Mahkemeler Birliği'nin (Bu grup şu anda varlığını sürdürmüyor) gençlik kolu olarak kuruldu.

Yabancı cihatçıların Eş Şebab'a destek için Somali'ye gittiklerine dair birçok bilgi bulunuyor. Grubun El Kaide ile ilişkisi var.

Hem ABD hem İngiltere Eş Şebab'ı "terör örgütleri" listesine alarak yasaklamış durumda.

Eş Şebab, hakim olduğu alanlarda Şeriat kuralları dediği kuralları hayata geçiriyor.

Verilen cezalar arasında zina ile suçlanan kadınları taşlayarak öldürmek ve hırsızların ellerini kesmek de bulunuyor.

Eş Şebab, Somali hükümetini devirerek yönetimi ele geçirmek istiyor.

Eş Şebab örgütü dün başkent Mogadişu'daki genelde hükümet yetkililerinin kaldığı Dayah Oteli'ne dün bir saldırı düzenlemişti.

Otelin kapısına bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Polisle militanların silahla çatışması sırasında ise dört Eş Şebab militanı öldürülmüştü.

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