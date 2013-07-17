T24 LogoT24 Logo
Dünya

Eş Şarkül Avsat gazetesi: Suriye'nin kuzeyinde 'El Kaide devleti' kurulacak

Gazeteye konuşan Özgür Suriye Ordusu'nun üst düzey bir komutanı, El Kaide'nin ”devlet" kurma planını geçen haftadan itibaren yürürlüğe koyduğunu iddia etti

17 Temmuz 2013 12:23

İngiltere’nin başkenti Londra’da yayımlanan Arap Eş Şarkül Avsat gazetesinde yer alan haberde, Suriye ’nin kuzeyinde "El Kaide devleti" kurulmasının planlandığı öne sürüldü.

Gazeteye konuşan Özgür Suriye Ordusu'nun üst düzey bir komutanı, El Kaide'nin ”devlet" kurma planını geçen haftadan itibaren yürürlüğe koyduğunu iddia etti. Buna göre; Özgür Suriye Ordusu komutanlarından Kemal Hamami’nin öldürülmesi de bu plan çerçevesinde gerçekleşti.

Arap gazetenin haberinde El Kaide'nin, Suriye'nin kuzeyinde muhalifleri yenilgiye uğratıp, Türkiye 'nin sınırındaki kapıları ele geçirmeyi planladığı öne sürülüyor. Böylece El Kaide'nin Suriye'ye kaçırılacak silah ve cephane kontrolünü ele geçirirken, petrol kaçakçılığından elde edilecek gelirin de sahibi olacağı iddia ediliyor.

ETİKETLER

suriyeel kaidedevlet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24