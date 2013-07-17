Eş Şarkül Avsat gazetesi: Suriye'nin kuzeyinde 'El Kaide devleti' kurulacak

İngiltere’nin başkenti Londra’da yayımlanan Arap Eş Şarkül Avsat gazetesinde yer alan haberde, Suriye ’nin kuzeyinde "El Kaide devleti" kurulmasının planlandığı öne sürüldü.

Gazeteye konuşan Özgür Suriye Ordusu'nun üst düzey bir komutanı, El Kaide'nin ”devlet" kurma planını geçen haftadan itibaren yürürlüğe koyduğunu iddia etti. Buna göre; Özgür Suriye Ordusu komutanlarından Kemal Hamami’nin öldürülmesi de bu plan çerçevesinde gerçekleşti.

Arap gazetenin haberinde El Kaide'nin, Suriye'nin kuzeyinde muhalifleri yenilgiye uğratıp, Türkiye 'nin sınırındaki kapıları ele geçirmeyi planladığı öne sürülüyor. Böylece El Kaide'nin Suriye'ye kaçırılacak silah ve cephane kontrolünü ele geçirirken, petrol kaçakçılığından elde edilecek gelirin de sahibi olacağı iddia ediliyor.