Eş katiline 'boynuz' indirimi

Eşini öldüren kocanın ömür boyu olan hapis cezası "Bana boynuzlu dedi" deyince 16 yıla indirildi



İzmir'de kendisini aldattığını iddia ettiği eşini öldüren Ethem Gürsoy mahkeme tarafından ömürboyu hapis cezasına çaprtırıldı. Ancak ceza, eşinin kendisine ‘Boynuzlu, p..enk’ dediği gerekçesiyle 16 yıl hapse indirildi.



İzmir’de kitap pazarlamacısı bir çocuk babası 34 yaşındaki Ethem Gürsoy, geçen mart ayında cinayet bürosuna avukatıyla gelip karısını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Suç aleti tabancayı da emniyete getiren Gürsoy ifadesinde, kitap pazarlamacılığı yaptığını, sabah uyandığında 17 yıllık ev kadını eşi 34 yaşındaki Tülay’ın, birisiyle cep telefonuyla konuştuğunu ve karşısındaki kişiye ‘Canım, cicim’ diye hitap ettiğini duyduğunu öne sürdü.



Cinayeti polise ayrıntılı şekilde anlatan Ethem Gürsoy, hızla yanına gittiği eşinin, daha önceden hiç görmediği ve numarasını dahi bilmediği cep telefonunu kapattığını, pilini de yerinden çıkararak sorularına cevap vermediğini, konuşup gerçekleri anlatması için eşi Tülay’ı masada karşısına oturttuğunu, eşinin kendisine, ‘Boynuzlu p..enk. Boşayacaksan boşa’ dediğini iddia etti. Bu sözler üzerine çılgına dönüp, bulundurma ruhsatlı tabancasıyla ateş eterek eşini öldürdüğünü anlattı.



Polis olayın olduğu eve geldiğinde Tülay Gürsoy’un eşini üç el ateş ederek öldürdüğü, cinayetten sonra silah sesine uyanan 17 yaşındaki oğlunu alıp, akrabalarının evine gittiği ve olayı orada oğluna anlattıktan sonra teslim olduğu belirlendi.



İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘eşini kasten öldürmek’ suçundan ömürboyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Ethem Gürsoy, son kez hakim önüne çıktı. Avukatı aracılığıyla son savunmasını yapan Ethem Gürsoy, olayların bu safaya gelmesinden dolayı çok pişman olduğunu, eşini çok sevdiğini, başkalarıyla konuşmalarını ve chatleşmelerinin sonucu tartışma sırasında kendisine söylediği ağır sözler yüzünden bir anlık öfke ile cinayeti işlediğini, pişman olduğunu söyledi.



Mahkeme heyeti Ethem Gürsoy’u önce ömürboyu hapis cezasına çarptırdı. ardından ölen eşinin ‘boynuzlu p..enk” sözlerini ağır tahrik nedeni sayıp, Gürsoy’un cezasını 16 yıl hapse indirdi.





