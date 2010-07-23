-EŞ DURUMUNDAN ÖĞRETMENE ATAMA MÜJDESİ ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - Öğretmenler eşlerinin bulunduğu illerdeki kadroya atanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada, öğretmenlerin özür durumuna bağlı iller arası yer değiştirmesine ilişkin olarak, ''Herhangi bir öğretmenimiz 26. tercihine de atanamaması durumunda 'il emrine atanmak istiyorum' seçeneğini seçebilecektir'' denildi. MEB Personel Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, öğretmenlere ''2010 Özür Durumuna Bağlı İller Arası Yer Değiştirme'' başvurularında alanlarında açılan 25 eğitim kurumu için tercih hakkı verildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Öğretmenlerimiz 26. tercihiyle de 'bunlardan boş kalacak eğitim kurumlarına atanmak istiyorum' seçeneğini kullanabileceklerdir. Herhangi bir öğretmenimiz 26 tercihine de atanamaması durumunda 'il emrine atanmak istiyorum' seçeneğini seçebilecektir. Ayrıca, alanında 25'den az tercih edebilecek kurum bulunan öğretmenlerimiz bu kurumları tercih ettikten sonra 'il emrine atanmak istiyorum', sistemde hiçbir eğitim kurumu görünmeyen öğretmenler ise doğrudan 'il emrine atanmak istiyorum' seçeneğini kullanarak tercih yapabilecektir.''