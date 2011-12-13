-Eş durumundan öğretmen atamaları 30 Aralık'ta ANKARA (A.A) - 13.12.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2011 yılına mahsus olmak üzere öğretmenlerin sadece eş durumuna bağlı yer değiştirme başvurularını 19-28 Aralık 2011 tarihlerinde alınacağını, atama işleminin ise 30 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildiğini bildirdi. MEB'den yapılan açıklamada, bakanlığın yeniden yapılandırılmasıyla ilgili 14 Eylül 2011 tarihli 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığın Teşkilat ve Görevleri hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamede personele ilişkin hükümlerden atamayla ilgili 37. maddede belirtildiği üzere ''bakanlıkça belirlenecek özür grubuna bağlı yer değiştirmeler yaz tatillerinde yapılır'' hükmü uyarınca 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren 2012 Eylül ayında atamaların gerçekleştirileceği hatırlatıldı. Ancak kanun hükmünde kararnamenin 2011'de yürürlüğe girmiş olmasından dolayı herhangi bir mağduriyete yol açmaması için gerekli tedbirlerin alındığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi: ''MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden eş durumu özrü bulunanlardan; adaylık ve eşinin sigortalılık süreleri bakımından 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla gerekli şartları taşıyacak olanların, 2011 yılına mahsus olmak üzere sadece eş durumuna bağlı yer değiştirme başvurularının 19-28 Aralık 2011 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmasına, atama işleminin ise 30 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.'' Açıklamaya göre, atananların ilişik kesme ve göreve başlama işlemleri 20 Ocak 2012 tarihinden itibaren başlayacak, yarıyıl tatili içinde tamamlanacak. Eş özür durumundan yer değiştirme talebinde bulunacak öğretmenlerin, MEB'in ''http://ikgm.meb.gov.tr'' adresinde yayınlanacak olan ''Öğretmenlerin Eş Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu (Aralık-2011)'' hükümleri çerçevesinde başvuru yapmaları ve gelişmeleri takip etmeleri gerekiyor.