Eş durumundan atama bekleyenlere umut

Milli Eğitim Bakanlığı henüz eş durumundan atama bekleyen öğretmenlere kapıyı aralamadı ama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik konuyu Başbakan'a ilettiğini açıkladı. Çelik, "Başbakan konu ile ilgilenecek, kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Hüseyin Çelik, "Eş durumundan tayin bekleyen öğretmen arkadaşların talep ve beklentilerini söz verdiğim gibi, sayın Başbakan'a arz ettim. Ailenin bütünlüğü meselesinde çok duyarlı olan sayın Başbakan'ın konuyla ilgileneceğinden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Çelik, Başbakan'ın da devreye girmesiyle, öğretmenlerin talepleriyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihtiyaçlarının örtüşeceği bir çözüm bulunacaktır" mesajını da verdi.