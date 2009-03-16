Eş - dost arasında trafik kazaları başladı!

Trafiği rahatlatmak amacıyla geçen yıl nisan ayında uygulanmaya başlanan Kaza Tespit Tutanağı uygulamasıyla, tanıdıklar, arkadaşlar arasında trafik kazaları olmaya başladı.



Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi’nin (TRAMER) verilerine göre, geçen yıl 550 bin kişi hasarlı trafik kazası gerçekleştirdi. Bu kazaların 141 bini araç park halindeyken, 97 bini arkadan, 45 bini de geri manevra yaparken çarpmalardan oluştu.

Park halindeki araca çarpmalardaki artışı şüpheyle karşılayan sigorta şirketleri, yaklaşık 300 bin tutanağı incelemeye aldı. Kaza Tespit Tutanağı uygulamasıyla, maddi hasarlı trafik kazalarında, taraflar kazanın oluş şekli üzerinde anlaşmaya varıyor, trafik polisini beklemeden doldurdukları formları sigorta şirketlerine vererek, hasarlarını tahsil ediyor.



‘Trafik poliçesi kullanılıyor’



Yaygın şekilde kullanılan Kaza Tespit Tutanağı uygulamasının suistimal edilmesi sigorta şirketlerini rahatsız ediyor.

Sektör yetkilileri, bu tutanakların tanıdıklar, arkadaşlarla birlikte düzenlendiğini düşünüyor.

Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Aviva Sigorta Genel Müdürü Ertan Fırat, “TRAMER verileri, Kaza Tespit Tutanakları’ndan çıkar sağlayan birilerinin olduğunu gösteriyor. Bu tür suistimallerden kasko poliçeleri de etkileniyor. Hasarlarını trafik poliçesinden karşılayan kişiler kasko almayabiliyor. Bu durumu toplumun tamamına mal edemeyiz ama yaklaşık yüzde 10-15’lik bir kitle böyle bir uyanıklık peşinde” diye konuştu.



‘Tamirhaneler de işin içinde’



TRAMER verilerini incelediklerini belirten Fırat şunları söyledi:

“Bu verilerde bir takım tespitler sözkonusu olursa gerekli yasal boyuta da gideceğiz. Örneğin, park halindeki bir araca çarptınız. Park halindeki araç, sizin poliçenizden hasarını giderebilme hakkına sahip. Çarptığınız aracın sahibini bulacaksınız ve tutanak tutacaksınız! Hiç olmayacak bir şey.

Çoğu kişi böyle durumlarda çekip gidiyor. Biz tamirhanelerden de şüpheleniyoruz. Arabanızın hasarı var ama gücünüz yok yaptıramıyorsunuz. Tamirci de, ‘Gel yaptır, paranı da sigorta şirketi ödesin’ şeklinde akıl veriyor olabilir. Çünkü sigorta şirketi devreye girerse, tamirci de parasını daha kolay tahsil edibiliyor.”





‘Mobil ekip kurabiliriz’



Sektörün trafikteki zararının geçen yıl 500 milyon TL olduğunu belirten Fırat, “Sektör şimdi bu konuda alarm durumunda ve çözüm arayışları içinde. Örneğin, park halindeki çarpışmaya ilişkin iki aracı görmek bir çözüm olabilir. Kaza anında bir SMS‘le mobil ekibimiz kaza yerine giderek araçlara bakabilir. Neler yapabileceğimiz konusunda çalışıyoruz” dedi.