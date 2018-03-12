Erzurum'un tek CHP'li belediyesi, özelleştirilmesi planlanan şeker fabrikasına talip olacak

CHP’li Çat Belediyesi, özelleştirme sürecinin durdurulamaması halinde, Erzurum Şeker Fabrikası’nı satın alarak yeniden halkın yapmak için kolları sıvadı. İstanbul’da başarılı bir iş insanıyken ailesinden aldığı 5 yıllık izinle memleketi Erzurum’a dönen Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, özelleştirme ihalesine girmek için gereken kaynağı yaratacaklarını söylerken; CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da AKP’nin belediye mevzuatında gereken düzenlemeleri yapmaya söz vermesi halinde diğer CHP’li belediyelerin de sürece destek vereceğini belirtti.

CHP’nin, özelleştirilmesi planlanan Doğu Anadolu’daki şeker fabrikalarına gerçekleştirdiği gezi devam ediyor. Erzincan’ın ardından Erzurum’da da şeker fabrikası çalışanlarıyla bir araya gelen CHP’li milletvekilleri, özelleştirme konusunun siyaset üstü olduğuna vurgu yaptı.

AKP milletvekillerine çağrı: Yapılan iş doğru değildir, gelin hep birlikte bunu durduralım

Şeker fabrikasının önünde yaptığı konuşmaya, “Bu politik bir konuşma değildir. Bu farikada çalışmış işçilerle birlikte büyümüş biri olarak, benim için hüzünlü bir tablodur. Biz, partizan körlük içerisinde konuşmayacağız. Burada amacımız özelleştirmeleri durdurmaktır” sözleriyle başlayan, kendisi de Erzurumlu olan Aykut Erdoğdu, şöyle devam etti:

“Buradaki şeker fabrikası, sadece buradaki üreticinin ve işçinin hakkı emeği değildir. İzmir’deki, İstanbul’daki, Bursa’dakilerin çocuklarının geleceğidir. Benim memleketim AKP’ye 6 tane milletvekili verdi, bunlar benim hemşehrimdir. Hemşehrilerime sesleniyorum: Yapılan iş doğru değildir, gelin hep birlikte bunu durduralım. Şeker fabrikaları zarar etmiyor ama etmesi için çalışılıyor. Ama şeker fabrikalarının bütün zararı Saray’ın 13 günlük masrafına eşit.”

Çat Belediye Başkanı Kılıç’ın, fabrikanın özelleştirilmesi halinde ihale sürecine dahil olunması yönündeki projesinden de bahseden Erdoğdu, “Çat Belediye Başkanımız bir teklif getirdi. 10 milyon lira kaynak getirecek, diğer AKP’li belediyeler de kaynak bulsun. AKP, belediye mevzuatında gerekli düzenlemeleri yapmaya söz veriyorsa, CHP’li belediyelerin de desteğiyle biz, şeker kooperatifleri ve işçileriyle birlikte bu şeker fabrikalarının halktan alınıp Amerikalı şirketlere satılmasını engellemek için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

“Aramızda, MHP’ye, AKP’ye oy veren kardeşlerimiz de var”

Erdoğdu’nun konuşması, sık sık şeker fabrikası işçilerinin “Şeker vatandır, vatan satılamaz” sloganlarıyla kesillirken; bir diğer CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın Erzincan’da da dile getirdiği, CHP, Saadet Partisi, İyi Parti ve BBP’nin özelleştirme sürecindeki işbirliğine yönelik olarak sarf ettiği, “Biz bunu siyasi bir mesele olarak görmüyoruz. Aramızda, MHP’ye, AKP’ye oy veren kardeşlerimiz de var. Ama onların kurduğu Cumhur İttifakı, koltuk ittifakıdır; bizimkisi ise şeker ittifakı, ekmek ittifakı, vatan ittifakı” sözleri de büyük alkış aldı.