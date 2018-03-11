CHP komisyonu şeker fabrikalarını ziyaret edecek

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin kararın ardından CHP'de kurulan komisyonun üyeleri, şeker fabrikalarını ziyaret edecek.

Partiden yapılan açıklamada, hükümetin 14 şeker fabrikasını satma kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba koordinasyonunda kurulan komisyonun, şeker fabrikaları ziyaretlerine devam ettiği belirtildi.

Özelleştirme kararının ardından, Kırklareli, Uşak, Malatya, Afyon, Niğde, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Kahramanmaraş, Burdur, Tokat, Çorum, Amasya Şeker Fabrikalarını ziyaret eden CHP heyetinin, yarından itibaren 4 günde (12-13-14-15 Mart) sırasıyla Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van Erciş, Muş ve Elazığ Şeker Fabrikalarına gideceği bildirildi.

Komisyonda Milletvekilleri Veli Ağbaba, Kadim Durmaz, Melike Basmacı, Okan Gaytancıoğlu, Turabi Kayan, Burcu Köksal, Orhan Sarıbal, Ali Akyıldız, Mehmet Göker, Özkan Yalım ve Parti Meclisi üyeleri Semra Dinçer, Gamze Pamuk Ateşli ve Pınar Uzun bulunuyor.

Heyetin, Pazartesi günü Erzincan ve Erzurum, Salı günü Kars ve Ağrı, Çarşamba günü Van Erciş ve Muş, Perşembe günü ise Elazığ'ı ziyaret edeceği kaydedildi.