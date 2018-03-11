T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP komisyonu şeker fabrikalarını ziyaret edecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba koordinasyonunda kurulan komisyon, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van Erciş, Muş ve Elazığ Şeker fabrikalarını ziyaret edecek

11 Mart 2018 21:45

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin kararın ardından CHP'de kurulan komisyonun üyeleri, şeker fabrikalarını ziyaret edecek.

Partiden yapılan açıklamada, hükümetin 14 şeker fabrikasını satma kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba koordinasyonunda kurulan komisyonun, şeker fabrikaları ziyaretlerine devam ettiği belirtildi.

Özelleştirme kararının ardından, Kırklareli, Uşak, Malatya, Afyon, Niğde, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Kahramanmaraş, Burdur, Tokat, Çorum, Amasya Şeker Fabrikalarını ziyaret eden CHP heyetinin, yarından itibaren 4 günde (12-13-14-15 Mart) sırasıyla Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van Erciş, Muş ve Elazığ Şeker Fabrikalarına gideceği bildirildi.

Komisyonda Milletvekilleri Veli Ağbaba, Kadim Durmaz, Melike Basmacı, Okan Gaytancıoğlu, Turabi Kayan, Burcu Köksal, Orhan Sarıbal, Ali Akyıldız, Mehmet Göker, Özkan Yalım ve Parti Meclisi üyeleri Semra Dinçer, Gamze Pamuk Ateşli ve Pınar Uzun bulunuyor.

Heyetin, Pazartesi günü Erzincan ve Erzurum, Salı günü Kars ve Ağrı, Çarşamba günü Van Erciş ve Muş, Perşembe günü ise Elazığ'ı ziyaret edeceği kaydedildi.

 

ETİKETLER

CHPşeker fabrikaları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24