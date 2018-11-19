Erzurum'un soğuğuna 'potor'lu şarkı

Hümeyra PARDELİ- Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- TİYATROCU Bilal Tavlak, Erzurum\'un dondurucu soğuna, kış aylarında yörede giyilen bir çeşit içlik olan \'potor\'u ilham alarak, şarkı yazdı. Fransız sanatçı Willy William\'ın şarkısı \'Ego\' nun müziğine mizahi dille söz yazan Tavlak, şarkısına bir de klip çekti.

Klip sosyal medyada tıklanma ve paylaşım rekorları kırarken Tavlak, \"Erzurum çok soğuk bir memleket. Sibirya soğuklarını yaşıyoruz, kışın eksi 35 dereceleri görüyoruz. Erzurum sadece geleneksel olarak yemekleri ile ön plana çıkan bir şehir değil. Bizim giydiğimiz şeyler de geleneksel olarak var. Türkiye\'nin içlik olarak bildiği, artık bunun termalinin çıktığı \'potor\' var. Erzurum\'da herkes içlik olarak \'potor\' giyer. Kış aylarında hastalıklar daha çok arttığından, yeni nesil de potoru öğrensin diye, müzikal olarak hiciv sanatıyla şarkı yaptık. İnsanlara bunun önemini anlatmaya çalıştk. Çok güzel tepkiler aldık. Potor satanlar beni gördüğünde \'satışlarımız arttı\' diyor. Çok fazla izlenme oldu. Öyle videolar geliyorki yemek yemeyen çocuklar \'potor\' şarkısıyla yemeğini yiyor. Yaptığımız işin karşılığını aldığımıza mutlu oluyoruz. Hayat sana zulümse, potor gey gülümse\" diye konuştu.

Tavlak\'ın şarkısından sonra potor satışlarında artış olduğunu söyleyen esnaf İlyas Karademir de \"Kendimizi soğuktan korumamız lazım. Zaten herkes potor kullanıyordu. Bizim için de reklam oldu, gelip potor soranlar oluyor\" dedi. Yöresel dille yazılan şarkının sözleri şöyle:

\'Yine bah gış geldi de yine 50 defa dedim sene, baban heyrine al bir dene potor potor potor. Erzurum çok soyuğsa, burnun korkokoç olmuşsa, her yanın kıkırik tutmuşsa potor potor potor. Korkma süsüz bozulmaz, soyuğ havaya herifliğ olmaz, vallah uşağın olmaz potor potor potor. Hava gar gış gıyametse, hayat sana zulümse, potor gey gülümse potor potor potor.\'



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