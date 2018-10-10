Erzurumlu 'Uzun kız' için üç yetkiliden açıklama

'Uzun olduğu için evden kovuldu' haberleriyle gündeme gelen Serap Demir ile ilgili Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH), İl Sağlık Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü (SYDV) ortak açıklama yaptı. Genç kızın ailevi sorunlar sebebiyle evden ayrıldığını söyleyen AÇSH Müdürü Cemil İlbaş, "Bize ait konukevinde kalmayı kabul etmedi" derken, Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Uçar ise Erzurum'da tedavisi mümkün olan Serap Demir’in tedaviyi kabul etmediğini söyledi. SYDV İl Müdürü Haluk İlhan, Serap Demir ve ailesine ayda yaklaşık 4 bin lira ayni-nakdi yardım yapıldığını bildirdi.

Erzurum’da yaşayan Serap Demir’in hastalığı ve 2 metreyi bulan boyu sebebiyle üvey babası tarafından evden kovulduğuna dair haberlerin yazılı ve görsel medyada yeralması üzerine kurumlar harekete geçti. Genç kız ve ailesine yönelik basında yer alan haberler üzerine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü (AÇSH) Cemil İlbaş, Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Uçar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Haluk İlhan ortak basın toplantısı düzenledi.



Aileye 2011'den beri maddi destek veriliyor

Haberlerin yayınlanmasından sonra Serap Demir ve ailesiyle uzmanlar aracılığıyla evlerinde görüşme yaptıklarını belirten AÇHS İl Müdürü Cemil İlbaş, aileyi uzun zamandan beri yapılan yardımlar sayesinde takibe aldıklarını bildirdi. Ailede üç engelli çocuk bulunduğu için 2011 yılından beri ekonomik destek verildiğini belirten İlbaş, bugüne kadar evde bakım ücreti olarak toplam 52 bin 310 TL ödeme yapıldığını kaydetti. Serap Demir’in engelli diğer kardeşi için ise sosyal ve ekonomik destek kapsamında 2013 yılı Ekim ayından beri 34 bin 872 TL verildiğini vurgulayan İlbaş, genç kızın da 2011 yılından beri sık sık evden kaçtığı bilgisini verdi. Demir’in üvey babasıyla sorunu olduğunu doğrulayan İlbaş, “Serap’la uzmanlarımız nezaretinde yaptığımız görüşmelerde kuruma ait konukevinde kalmasını teklif ettik. Ancak kabul etmedi. Yapılan görüşmelerde kurum ve kurumumun hizmetleri hakkında bilgi sahibi olduğunu belirten Serap Demir, istediğinde kuruma gelebileceğini bildirdi. Biz Serap Demir istemediği sürece onu zorla konukevine alamayız. Bunu kamuoyunun bilmesini isterim" diye konuştu.



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Haluk İlhan ise Serap Demir ve ailesine aylık 4 bin liraya yakın düzenli yardımlar yaptıkları bilgisini verdi. Aileye yakacak yardımının yanısıra gıda ve giyim yardımında bulunduklarını ifade eden İlhan, genç kıza da 2018’in üç ve dördüncü aylarında bin 250 TL para ödediklerini anlattı.

"Serap Demir tedaviyi reddetmiştir"

Serap Demir’in rahatsızlıkları sebebiyle 2012 yılından beri Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı hastanelere 50’dan fazla müracaatı olduğunu belirten Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Uçar, genç kızın hastalığıyla ilgili Erzurum’da tedavi edilmesinin mümkün olduğunu söyledi. Serap Demir’le ilgili cinsiyeti ve farklı tanılar bulunduğunu ifade eden Uçar, “Bunları kişisel mahremiyet açısından açıklamamız uygun değil. Şu an bulunduğu hastalıklar ve aldığı tanılarla ilgili ilimizde Serap Demir’e yapılamayacak tedavi yoktur. Her tür tedavi yapılacak durumdadır. Üniversite hastanemizde multi disipliner olarak tedavi yapılabilir. Yani plastik cerrahi, üroloji ve kadın doğum bölümleri genç kızımızın hastalığını tedavi edebilir. Ancak bu konuda bugüne kadar yapılan girişimlere rağmen Serap Demir tedaviyi reddetmiştir. Zorla birşey yapamayız" diye konuştu.