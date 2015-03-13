Erzurumlu Kazım Dede'nin, komutanlarla selfie keyfi!

63 yaşındaki 4 torun sahibi Kazım Yılmaz, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde askerler ve mehteran bölüğü ile selfie çekti.

DHA'nın haberine göre, törenler, Yakutiye ilçesindeki Atatürk Anıtı'nın bulunduğu Havuzbaşı'nda çelenk konulması ile başladı.



Törene Vali Ahmet Altıparmak, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'ın yanı sıra siyasi parti, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören daha sonra halk oyunları ve mehteran ekibinin gösterisiyle devam etti.

'Çocuklarıma, torunlarıma hatıra kalsın istedim'

Törenlere katılan 63 yaşındaki 3 çocuk, 4 torun sahibi Kazım Yılmaz, cep telefonu ile hem askerlerle hem de mehteran bölüğü ile selfie çekildi.

Yılmaz, "Böylesine anlamlı bir günü cep telefonu ile çekerek çocuklarıma ve torunlarıma hatıra kalsın istedim" dedi. Vali Ahmet Altıparmak, törene katılan çocukları protokol tarafına alarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bir çocuğun kasfasındaki kasketi de alarak başına taktı.

Törenler, atlı ciritcilerin mehter takımı eşliğinde kent merkezini marşlar söyleyerek gezmesi ile sona erdi.