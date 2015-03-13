T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erzurumlu Kazım Dede'nin, komutanlarla selfie keyfi!

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü kutlamaları, ilginç bir görüntüye sahne oldu

13 Mart 2015 19:22

63 yaşındaki 4 torun sahibi Kazım Yılmaz, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde askerler ve mehteran bölüğü ile selfie çekti. 

DHA'nın haberine göre, törenler, Yakutiye ilçesindeki Atatürk Anıtı'nın bulunduğu Havuzbaşı'nda çelenk konulması ile başladı.

Törene Vali Ahmet Altıparmak, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'ın yanı sıra siyasi parti, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Tören daha sonra halk oyunları ve mehteran ekibinin gösterisiyle devam etti.

 

'Çocuklarıma, torunlarıma hatıra kalsın istedim'

 

Törenlere katılan 63 yaşındaki 3 çocuk, 4 torun sahibi Kazım Yılmaz, cep telefonu ile hem askerlerle hem de mehteran bölüğü ile selfie çekildi.

Yılmaz, "Böylesine anlamlı bir günü cep telefonu ile çekerek çocuklarıma ve torunlarıma hatıra kalsın istedim" dedi. Vali Ahmet Altıparmak, törene katılan çocukları protokol tarafına alarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bir çocuğun kasfasındaki kasketi de alarak başına taktı. 

Törenler, atlı ciritcilerin mehter takımı eşliğinde kent merkezini marşlar söyleyerek gezmesi ile sona erdi.

ETİKETLER

erzurumkazım yılmazselfieaskermehteran

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24