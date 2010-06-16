Erzurum'dan sonuçlar geldi: 40 kişi öldürülmüş

T24- Atatürk Üniversitesi'den (A.Ü) yapılan yazılı açıklamada, A.Ü Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkez Müdürlüğü, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Erzurum Müze Müdürlüğünün ortak çalışmaları ile başlatılan Tepeköy'deki toplu mezar kazısının, Rus Yarbay Tverdohlebof'un hatıratında, Abdullah Bey'in başkanlığındaki Emniyet Genel Müdürlüğü Tahkik Heyeti raporunda, tanıklar Hürrem Safa ve Firak Şahin'in hatıralarından yola çıkılarak, Tepeköy'deki İbrahim Safa'nın evinin arkasında köy erkeklerinin bulunduğu toplu mezar tespit edildiği hatırlatıldı.



Tepeköy toplu mezar kazısının, tarihi gerçeklerin belgelendiği bilimsel bir kazı olduğu belirtilen açıklamada, çalışmanın ilk sonuçlarına göre, yaklaşık 2,5 metre dolgu toprağın kaldırılmasından sonra ilk iskeletlerin ortaya çıkarıldığı ve söz konusu iskeletlerin çene, diş yapılarına göre erişkin, yaşlı ve çocuklardan oluştuğunun belirlendiği vurgulandı.



İskeletlerle birlikte giysi parçaları, mermi kovanı ve çekirdekleri, giysi düğmeleri, kapı ve pencere aksamına ait metal parçalar, deri çarıklar, Osmanlı seramik parçaları, bir pipo, şişe camlar ve bazı mutfak eşyalarının da ortaya çıkarıldığı bildirildi.



İskeletler üzerinde yapılan ilk antropolojik tetkiklerde ise bazı darp ve yanık izlerinin tespit edildiği ve toplu mezarda herhangi bir saldırı ya da savunma silahına rastlanılmamasının, öldürülenlerin masum kişiler ve sivil halk olduğunu gösterdiği ifade edildi.



Açıklamada ayrıca, toplu mezardan çıkarılan ve tespit edilen iskeletlerin sayısının 40'a yakın olduğunun tespit edildiği kaydedildi.