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Politika

ERZURUM'DAN SONRA SIRA TRABZON'DA ERZURUM (A.A)

07 Ocak 2011 17:52

-ERZURUM'DAN SONRA SIRA TRABZON'DA ERZURUM (A.A) - 07.01.2011 - Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak, Erzurum'da düzenlenecek UNIVERSIADE Kış Oyunları'ndan sonra temmuz ayında da Trabzon'un Gençlik Oyunları'na ev sahipliği yapacağını belirterek, ''Artık Türkiye için ''Türkiye bu organizasyonları başarabilir mi'' sorusu çok geride kalmıştır'' dedi. Bakan Özak, 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Olimpiyatları Tesisleri ile İl Genel Meclisi Binası'nın açılışı dolayısıyla Erzurum Cemal Gürsel Stadı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Erzurum'da, Cumhuriyet tarihinde bir kente yapılan en büyük spor yatırımını görmenin sevincini yaşadığını ifade etti. Erzurum'un bir başarı öyküsüne tanıklık ettiğini dile getiren Özak, ''Bu tesisler Erzurum'a yakışıyor. Hayırlı uğurlu olsun'' dedi. Kentin ayrıca bugün dost ve kardeş ülke Yunanistan'ın Başbakanını da ağırladığını ifade eden Bakan Özak, şunları kaydetti: ''57 ülkeden sporcuları Erzurum'da ağırlayacağız. Erzurum'a olan katılım FISU (Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu) tarihine geçecek boyuttadır. Bin 500'ün üzerinde basın mensubu da buradaki oyunları takip edecek. UNIVERSIADE Kış Oyunları'ndan sonra temmuz ayında da Trabzon'da Gençlik Oyunları'na ev sahipliği yapacağız. Kısa süre önce ülkemizde gerçekleştirdiğimiz Dünya Basketbol Şampiyonası organizasyonuyla dünya spor kamuoyunun takdirlerini kazandık. Artık Türkiye için 'Türkiye bu organizasyonları başarabilir mi' sorusu çok geride kalmıştır. Ayrıca bu yatırımlar bölgeye kısa, orta ve uzun vadede büyük katkı sağlayacaktır. Sayın Başbakanıma bize verdiği destek için sonsuz şükranlarımı sunuyorum.''

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