Erzurum'daki sır ölümlerin nedeni belli oldu!

T24

Michael Jackson’un ölümüne de neden olmuştu



Raporlar hazır



Solunumu kesmiş



Savcılık karar veremedi



Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktor ölümlerinin ilki 6 Şubat 2010 tarihinde meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1997 yılında mezun olan 37 yaşındaki Buket Tasmacıoğlu, anestesi ve reanimasyon uzmanı olarak ihtisasını yaptıktan sonra Erzurum’a atandı. Erzurum Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi’nde 18 ay çalıştıktan sonra BEAH’a atanan Giresunlu, bekar olan Dr. Tasmacıoğlu, annesi ile birlikte Erzurum’da yaşarken, nöbet sonrası hastanedeki odasında ölü bulundu. Ayağına narkoz enjekte ettiği öne sürülen Dr. Buket Tasmacıoğlu’nun ölümü şüpheli bulundu.İkinci ölüm olayı, 20 Nisan 2011 günü BEAH’ın Göğüs Kalp Damar Cerrahi Servisinde meydana geldi. Erzurumlu ve bekar olan 26 yaşındaki Araştırma görevlisi Dr. Muhammet Fındık, gece nöbetteyken odasına çekildi. Gelen bir hastaya bakması için odasına giden hemşire, Dr. Muhammet Fındık’ı cansız buldu. Yüzü moraran genç doktorun kalp krizi sonucu yaşama veda ettiği tahmin edildi.BEAH, son olarak 22 Nisan 2011 günü Acil Tıp Uzmanı, 33 yaşındaki Dr. Fatih Bilge’nin ölümüyle sarsıldı. Çanakkale’nin Çan İlçesi’nden Acil Tıp Uzmanı Dr. Fatih Bilge, gece nöbetinden çıktıktan sonra odasına girerek dinlenmeye çekildi. Nöbeti devir almak için odaya giren Dr. Arif Onur Eden, koltuk üzerinde yüz üstü yatan Dr. Bilge’ye müdahale etti. Ancak doktorların tüm çabalar sonuç vermedi ve Dr. Bilge hayata gözlerini yumdu. Üç yıldan bu yana aynı hastanede çalışan Dr. Bilge’nin daha önceleri de birkaç kez ’Propofol’ adlı anestezi ilacı kullandığını belirten meslektaşları, çevrede yine aynı ilacın kalıntılarını buldu. Koluna enjekte ettiği belirtilen Propofol’un ünlü şarkıcı Michael Jackson’un ölümüne neden olduğu öne sürüldü.BEAH’da 15 ay içinde meydana gelen üç genç doktorun ölümü üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı adli, Bakanlık idari soruşturma başlattı. Yaşama veda eden doktorlara otopsi yapılırken, alınan çeşitli örnekler de İstanbul Adli Tip Kurumu’na gönderildi.İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda üç ayrı doktorlardan gelen örnekler, Kimya İhtisas Dairesi Başkan Vekili Doç. Dr. Mahmut Aşırdizer, Toksikoloji Şube Müdür Vekili Dr. Kimya Mühendisi Ayşegül Caymaz ve Kimya Mühendisi Neslihan Köseoğlu tarafından incelendi ve rapor olarak hazırlanarak ilgili kurumlara gönderildi.Buna göre, Dr. Buket Tasmacıoğlu hakkında 3 Ağustos 2010 günlü hazırlanan raporda, kanda alkol ile birlikte uyutucu ve uyuşturucu maddelerin bulunmadığı bildirildi. Ancak, Dr. Tasmacıoğlu’nun kanında yüksek dozda anestezik madde olduğu belirlendi.Dr. Fatih Bilge hakkında 23 Ağustos 2011 tarihinde verilen raporda, kanda bir miktar alkol bulundu. Ayrıca Dr. Bilge’nin dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson’ın da ölümüne neden olduğu iddia edilen ’propofol’ maddesinden kullandığı belirlendi. Uzmanlar, rahatlamak için kullanılan anestezik Propofol’ün solunumu kesip insanların ölümüne sebebiyet verdiğini bildirdi.Dr. Muhammet Fındık’ın 6 Kasım 2011 günü hazırlanan raporunda ise uyutucu ve uyuşturucuya rastlanmadı. Kanda bir miktar alkol bulunduğu ve kas gevşetici ilaç kullandığı saptanan Dr. Fındık’ın epilepsi hastası olduğu için ayrıca bu ilaçları da yüksek dozda aldığı anlaşıldı.Cumhuriyet Savcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen raporlar üzerine Dr. Buket Tasmacıoğlu ve Dr. Fatih Bilge hakkında takipsizlik kararı verdi. Dr. Muhammet Fındık hakkındaki rapor geç geldiği için henüz bu konuda Cumhuriyet Savcılığı bir karar vermedi.Adli Tıp ve Psikiyatri uzmanları, Adli Tıp Kurumunun verdiği raporları değerlendirirken, uzun çalışma süreleriyle çalışan doktorların ayakta kalabilmek için bazı ilaçlar kullandıklarını bildirdi. Ayakta durabilmek, rahatlamak ve deliksiz uyku çekebilmek için kullanılan bazı ilaçların bağımlılık yaptığına dikkati çeken uzmanlar, ilaçların aşırı dozda kullanımının ölümlere neden olduğunu söyledi.