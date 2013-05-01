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Yaşam

Erzurum'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 19 yaralı

Ardahan'dan İstanbul' a gitmekte olan yolcu otobüsü, Erzurum'un Aksukapı Kavşağı'nda kaza yaptı

01 Mayıs 2013 18:53

Erzurum'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

 
Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk, Ardahan'dan yola çıkan yolcu otobüsünün Tortum ilçesi Aksukapı mevkisinde bariyerleri aşarak devrildiğini söyledi.
 
Bölgeye hava ambulansı da dahil çok sayıda sağlık ekibinin intikal ettiğini belirten Öztürk, "Ardahan'dan gelen yolcu otobüsünün Tortum'da devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı'' dedi.
 
Öztürk, yaralıların kentteki hastanelere kaldırıldığını belirtti.

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