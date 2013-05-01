Erzurum'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 19 yaralı

Erzurum'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk, Ardahan'dan yola çıkan yolcu otobüsünün Tortum ilçesi Aksukapı mevkisinde bariyerleri aşarak devrildiğini söyledi.

Bölgeye hava ambulansı da dahil çok sayıda sağlık ekibinin intikal ettiğini belirten Öztürk, "Ardahan'dan gelen yolcu otobüsünün Tortum'da devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı'' dedi.

Öztürk, yaralıların kentteki hastanelere kaldırıldığını belirtti.