Erzurum’da yeni tartışma: Tayt, Dadaş’ı bozar mı

Erzurum’da iki ay önce açılan Özel Erteknopark Kültür Spor ve Sanat Galerisi’nde başlayan bale kurslarına kız çocuklarını gönderen Erzurumluların, erkek çocuklarını göndermediği ortaya çıktı. 50 kız çocuğunun eğitim aldığı kursta bir erkek öğrenci bile yok.



Erzurum’da açılan bale kursu, kız öğrencilerin ilgisini çekti ama erkek çocuklar bu işe hiç rağbet etmedi. Halen üç-dokuz yaş arasında 50 kız çocuğunun bale eğitimi aldığı Özel Erteknopark Kültür Spor ve Sanat Galerisi’nde bir tek erkek çocuk dahi bulunmuyor. Galeri Müdürü Ahu Kadanalı, "Aileler, kursa kız çocuklarını rahatlıkla getiriyor. Ancak erkek çocuklarını ’Tayt Dadaşı bozar’ düşüncesiyle göndermiyorlar" dedi.



Terminal Caddesi’nde sadece Pazar günleri verilen bale kursuna kızların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Erteknopark Kültür Spor ve Sanat Galerisi Müdürü Ahu Kadanalı şunları söyledi:



"Bale kursuna yaşları üç ila dokuz arasında değişen 50 kız öğrenci katılıyor. Balerinde sıkıntımız yok. Ancak aileler, ’tayt’ giyen çocuğun erkeklik gururunun zedeleneceğini düşünüyorlar. Ailelere de söylüyoruz. Biz burada çocuklara tayt giydirmiyoruz. Çalışmaları eşofmanla yapıyoruz. Sadece sahneye çıktığı zaman tayt giyer. Bale bir vücut eğitimidir. Çocuklara ilk önce ritmik jimnastik, daha sonra bale eğitimi veriyoruz. Ailelerin düşündüğü gibi balet olmak erkeği bozmaz. Bana göre, hiçbir mahsur yok bunda. Ancak aileler yalnızca kız çocuklarını kursa getiriyorlar. Balet yaşını üç-beş arasına indirdik. Bunun üzerine üç erkek öğrenci kaydı yaptırdılar. Ama onlar da gelmedi. Babalar erkek çocuğunu erkek gibi yetiştirmek istiyor."



Bale kursuna altı yaşındaki kızını getiren iki çocuk babası Erzurumlu Naci Özdemir ise, "Kızımı bale kursuna yazdırdım. Erkek çocuğun burada işi ne? Oğlumu erkek gibi yetiştirmek istiyorum. Getirsem tepki göreceğimi sanmıyorum ama, çocuk kılıbık muhabbeti ile karşılaşabilir."

