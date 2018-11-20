Erzurum'da yakılmış kedi bulundu

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da yakılarak öldürülmüş kedi bulundu. Bunun \'vahşet\' olduğunu söyleyen hayvanseverler, caydırıcı cezaların getirilmesi gerektiğini söyledi.

Olay merkez Aziziye ilçesinin sınırları içerisindeki Organize ve Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. Bir inşaat firmasında Genel Koordinatör olan Seda Eğilmez, kiralık işyeri ararken atıl durumdakı binada yakılarak öldürülmüş kedi buldu. Eğilmez, \"Kiralık bir yer arıyoduk. İşyerlerine bakarken harabe şeklinde bir yer gördük. İçerisine baktığımız ot ve hayvan pisliği vardı. Bir tanede kedinin yakılarak öldürüldüğünü gördük. İçimiz parçalandı. Binada herhangi bir yangın çıkmamış. Bu kedi burada vahşice yakılarak öldürülmüş. İnsanlığımızdan utanır olduk. Yazıklar olsun bunu yapanlara. Emniyet güçlerinin buna acilen müdahale etmesi gerekiyor. Bu vahşeti yapanlar bulunmalı ve cezalandırılmalıdır. Ayrıca, okullarda çocuklara hayvan sevgisini aşılayacak dersler verilmeli. Hatta okullarda kedi, köpek ve kuş gibi hayvanlar beslenmeli\" diye konuştu.

HAYVANSEVERLER UYARMIŞTI

Erzurum Hayvanseverler Topluluğu da, 11 Kasım\'da sokak hayvanlarına yönelik hazırlanan yasa taslağıyla ilgili basın açıklaması yapmış, taslağın hayvan katliamına yol açacağını iddia etmişti. Hayvanseverler, bürokratların hazırladığı yasayı ise kabul etmediklerini duyurmuştu.

Erzurum Hayvanseverler Topluluğu üyeleri üzerlerindeki siyah giysileri ve engelli bir kediyle basın açıklaması yapan tpluluk adına konuşan Atatürk Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 3\'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Güner, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli\'ye sunulan taslağın hayvanların sürgünü, katliamı ve esareti ile sonuçlanacağını ileri sürdü. Umut ismini verdiği ama kedisi ile yaptıkları basın açıklamasında \'Can veririz, can vermeyiz\' diyen Tuğçe Güner, mahalle sakinleri olarak ifade ettiği sokak hayvanlarının son yıllarda korkunç bir zulme maruz kaldıklarını bildirdi. Vicdanlı insanlar olarak bu zulmün engellenmesi için \'Hayvana karşı şiddet, tecavüz suçtur\' diyerek işlenen suçların Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmasını istediklerini vurgulayan Güner şunları söyledi:

\"Faillere en az 2 yıl 1 aydan başlamak üzere ertelemesiz hapis cezası verilmesi, hayvanlara vahşet uygulayan belediye görevlilerinin de ceza kapsamına alınması bakanlığın belediyeler üzerinde idari yaptırım yetkisinin olması talebimiz ise ortadadır. Bu toplumsal talebi karşılamak yerine Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratlarının hazırladığı sokak hayvanlarının katline neden olacak yasayı asla kabul etmiyoruz.\"

Güner, sokak hayvanlarına yönelik zulmün durdurulması talebini yineleyerek gerekli cezai düzenleme yapılmaması halinde mücadeleye devam edeceklerini belirtti.



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