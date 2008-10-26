Erzurum'da, taşımalı sağlık hizmeti dönemi

Erzurum'da yılda 1 milyon kişiye sağlık hizmeti veren 630 yataklı Numune Hastanesi'nin doktor ve servisleri, 5 kilometre uzaklıktaki 400 yataklı olarak yaptırılan Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilince, taşımalı dönem başladı.



Kent merkezindeki 84 yıllık sağlık kuruluşunda sadece 3 servis bırakıldığı için Numune'ye gelen hastalar Sağlık Müdürlüğü'ne ait minibüslerle ücret alınmadan 5- 10 dakikada bir yeni hastaneye götürülüyor.



Erzurum'un Yıldızkent Semti'nde 2005 yılında yapımına başlanan ve 100 milyon YTL harcanarak 3 yılda tamamlanan, 128 bin 802 metrekare kapalı alanı bulunan Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin resmi açılışı önümüzdeki ay Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.



400 yataklı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılmasıyla, tarihi özelliği bulunan Numune Hastanesi'nde servis ve polikliniklerin önemli bir bölümüne kilit vuruldu. Bir dönem doğunun en büyük sağlık merkezi olan ve yılda ortalama 1 milyon kişiye poliklinik hizmeti veren 630 yataklı hastanede sadece pskiyatri, onkoloji ve fizik tedavi servisleri bırakıldı. Semt esnafı ve hastanede görevli taşeron firma personelinin protestolarına rağmen kapatılan ve 120'si uzman 169 hekimin görev yaptığı Numune'de, Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre geçen yıl 951 bin 886 kişiye poliklinik hizmeti verildi. 2006 yılında yaklaşık 8 milyon YTL harcanarak modern bir ek binaya ve ameliyathanelere kavuşturulan hastanede aynı yıl 10 bin 607 ameliyat gerçekleştirildi.



Sağlıkta `taşımalı' dönem



Numune'nin kapatılmasıyla birlikte kentte `taşımalı sağlık hizmeti' dönemi de başladı. Numune'ye gelen hastalar Sağlık İl Müdürlüğü'ne ait minibüslerle 5 kilometre uzaklıktaki yeni hastaneye ücretsiz götürülürken, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni uzak bulan bazı vatandaşlar ise Palandöken Devlet Hastanesi'nde yoğunlaştı.



Palandöken de kapatılacak



Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmete geçmesiyle birlikte Numune Hastanesi'nden sonra Palandöken Devlet Hastanesi'nin de önümüzdeki yıllarda kapatılacağı ve servislerinin yeni hastane çevresinde yapılacak olan binalara taşınacağı belirtildi. Bölgenin ikinci büyük hastanesi konumundaki 54'ü uzman 71 hekimin görev yaptığı 300 yataklı Palandöken'de geçen yıl 570 bin 344 hastaya poliklinik hizmeti verilirken, 16 bin 565 ameliyat yapıldığı öğrenildi.



Aziziye kapatılmıştı



Numune Hastanesi'nden önce yine kent merkezindeki 50 yataklı Aziziye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi de Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nce yapılan inceleme sonunda yıkılma riski belirlendiği için 19 Mart 2007'de kapatılmıştı. Hastanedeki birimler ise Numune ile Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi'ne taşınmıştı.



Sağlık Müdürü Vançelik, "Bölgenin yükünü kaldıracak"



Uzun yıllar Doğu Anadolu Bölgesi'nin ihtiyacına cevap veren Numune Hastanesi'nin artık görevini tamamladığını belirten Sağlık İl Müdürü Yrd. Doç. Dr. Serhat Vançelik, yeni hastanenin bayrağı teslim aldığını dile getirdi. Numune'deki Şerif Efendi Polikliniği'nin tarihi bina olması nedeniyle yıllardır burada hasta kabul edilmediğini ve poliklinik yapılmadığını anımsatan Müdür Vançelik, yeni hastanenin yapılmasındaki amacın Numune'nin yatak ve fiziki olarak ihtiyaca cevap verememesi olduğunu belirtti.



Numune Hastanesi'nde 56 adet bir kişilik, 30 adet de çift kişilik olmak üzere toplam 600 yatak kapasitesi olduğunu söyleyen Müdür Vançelik, ``Yeni hastanede 116'sı nitelikli, 179'u tek, 189'u ise çift kişilik odalar var. Yani içerisinde duşu, tuvaleti, refaketçi koltuğu bulunan daha çok nitelikli odalar bulunuyor. Hastane son çıkan modern cihazlarla da donatılmış durumda. Bu nedenle de Numune'yi buraya taşıdık. Sadece fizik tedavi, psikiyatri ve onkolojisi bölümleri eski yerinde kalacak. Ayrıca halen Bosna Caddesi'nde hizmet veren Ağız Diş Sağlığı Merkezi de Numune Hastanesi'ne taşınacak. Yeni hastane zaman içinde çevresinde yapılacak ünitelerle bölgenin tüm yükünü kaldıracak'' diye konuştu.



Hastane taşınmasında ilginç görüntüler



Gaziantep Çocuk Hastanesi'nin yeni binasına geçişi sırasında hastaların ve yeni doğan onlarca bebeğin aynı anda taşınması, ilginç görüntüler oluşturdu. Taşınma işlemi sırasında kuvözlerde taşınan yenidoğanların nakli ise dikkatle izlendi.



Kent merkezindeki Gaziantep Çocuk Hastanesi'nin Osmangazi Mahallesi'ndeki 40 dönüm arazi üzerinde 34 bin 500 metrekarelik bir alana yapılan tam donanımlı yeni hizmet binası tamamlandı. Yatan 290 hastanın bulunduğu hastanede yaşanan taşınma telaşında ilginç görüntüler oluştu. Sabahın erken saatlerinden itibaren uyandırılan hasta çocuklar ve yakınlarından, hazırlanarak odalardan aşağı inmeleri istendi. Çocuklar annelerinin kucaklarında hastane bahçesine inerek kendilerini yeni hastaneye götürecek belediye otobüslerini beklemeye başladı. Kısa bir beklemenin ardından hastane önüne gelen otobüslere hastalar nakledildi. Taşınma sırasında bir yandan çocuklarını kucaklarına alan anneler, bir yandan da serumların yere düşmemesi için büyük gayret gösterdi. Doktor ve hemşirelerin gözetiminde otobüslere bindirilen hasta çocuklar daha sonra yeni hastanede odalarına yerleştirildi.



Yeni doğan ve kuvözdeki bebeklerin nakli sırasında azami dikkat sarf edildi. Ambulansların seferber edildiği nakil işlemleri sırasında onlarca bebek, ambulanslarla kuvöz içerisinde yeni hastanenin kapısına getirildi. Burada hemşireler tarafından kuvözlerinden çıkarılan bebekler daha sonra yine hemşirelerin kucağında hastaneye taşındı. Bebeklerin kucakta odalara götürülmesi sırasında herhangi bir kaza yaşanmaması için büyük gayret ve özen gösterildi.

Gaziantep Çocuk Hastanesi Başhekimi Dr. Süleyman Değirmenci, yapımı tamamlanan hastanenin tam donanımlı hizmet vereceğini söyledi. Değirmenci, yeni binaya taşınma sırasında yoğun bakım, cerrahi ve kuvöz servislerinde yatan bebekleri ambulanslarla, yatan hastalardan durumu daha iyi olanları ise otobüslerle hastaneye naklettiklerini belirtti. Başhekim Değirmenci, ``2007 yılında doluluk oranı yüzde 100 olan hastanemiz, 2008 yılının Ekim ayına kadar yüzde 111'lere ulaşınca ihtiyaca cevap veremeyecek duruma gelmişti. Bu rakamlardan da anlaşılacağı gibi yeni hastanemiz şehrimize rahat bir nefes aldıracaktır. Yeni hastanemizde, cerrahi, yeni doğan, süt çocuğu, büyük çocuk, intaniye, yeni doğan yoğun bakım, yanık ve acil servisi bulunmaktadır. Bunların dışında radyoloji, biyokimya, alerji ve patoloji laboratuarları hizmete girecektir'' dedi.



Değirmenci, hastane kapasitelerinin ikiye katlanacağını ifade ederek, ``Şu anda 30 olan kuvöz sayımız 60'a, yoğun bakım yatak sayısı 20'den 60'a ve yanık servisindeki yatak sayısı 16'dan 20'ye çıkarılmıştır. 550'den fazla personelle hizmet verecek olan hastanemiz, sadece Gaziantep'e değil Güneydoğu'ya da hizmet verecektir'' diye konuştu.



(DHA)