Erzurum'da sokakta sigara içen kadın tartaklandı!

Olay, dün iftar öncesi meydana geldi. Bir yabancı şirkette çalışan Z.B., erkek arkadaşı İ.M. ile sokakta yürürken etrafta kimsenin olmadığı sırada sigara yaktı. Sigarasından birkaç nefes alan Z.B.’ye karşıdan gelen M.Y. ve B.G., "Sigarayı söndür terbiyesiz" diyerek müdahale etti. Z.B. de "Oruç tutamayacak durumda olabilirim ya da oruç tutmamayı tercih etmiş olabilirim. Bu sizi neden ilgilendiriyor?" karşılığını verince M.Y. ve B.G. iddiaya göre genç kadının üzerine yürüdü.Müdahale eden bu kişiler tarafından tartaklanan Z.B. ve erkek arkadaşı İ.M. kalabalığın toplandığını görünce hemen yakındaki erkek öğrenci yurduna sığındı ve polisten yardım istedi. Gelen polis ekibine olayı anlatan Z.B. ve arkadaşı İ.M., kendilerine müdahale eden M.Y. ve B.G.’den şikayetçi oldu. Bu kişileri emniyete götürmek isteyen polislerle çevrede toplanan öfkeli kalabalık arasında arbede çıktı. Bir polis ile 2 kişinin hafif yaralandığı arbedenin ardından polisler şikayetçi Z.B. ve İ.M. ile sigara yüzünden onlara müdahale eden M.Y. ve B.G.’yi Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.Birbirlerinden şikayetçi olan 4 kişi, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve burada ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.