Erzurum'da şiddetli yağışta oluşan göçük aracı yuttu

Erzurum'da birkaç gündür etkili olan ve gün içinde aniden bastıran yoğun yağmurun ardından, Yakutiye ilçesindeki Kasımpaşa Köprüsü su içinde kaldı.

Köprüden geçmeye çalışan U.A. yönetimindeki okul servis aracı, su birikintisine takılarak köprüde mahsur kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bellerine bağladıkları iplerle servis aracına ulaştı.

Vatandaşların da yardım ettiği olayda, itfaiye ekipleri aracın tavanında bulunan camı kırdı.

Bazı öğrenciler itfaiye ekiplerince sırtta taşınarak, bazıları da vatandaşların köprüden uzattıkları merdivenlerle kurtarıldı.

Oluşan göçükte araç çukura düştü

Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi'ndeki karayolunda göçük meydana geldi.

Yağışın etkisiyle genişleyen çukur içerisine park halindeki araç düştü.

Vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yolu trafiğe kapatarak, olay yerini güvenlik şeridiyle kontrol altına aldı.

Yağışın etkisiyle açılan çukur gittikçe genişlemesi üzerine, ekipler vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

Çukura yakın yerde park edilmiş araçlar anons edilerek olay yerinden kaldırıldı.

Kepçe mahsur kalan çocukları kurtardı

Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahmangazi Mahallesi Türbe yolunda aşırı yağış dolayısıyla öğrenciler otobüs durağında mahsur kaldı.

Yoğun suyun etkili olduğu otobüs durağına gelen kepçe operatörü, öğrencileri mahsur kaldıkları alandan kurtardı.

Kentte, sel baskının etkisiyle birçok araç yolda mahsur kalırken, vatandaşlar yürümekte zorluk yaşadı.