Erzurum'da Sibirya soğuğu

T24 - Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Sibirya üzerinden gelen yüksek basınç sisteminin etkisi altında olan bölgede gece en düşük hava sıcaklığı eksi 25 derece olarak Erzurum'da ölçüldü.



Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sibirya üzerinden gelen yüksek basınç sisteminin etkisi altında olan bölgede gece en düşük hava sıcaklığı eksi 25 derece olarak Erzurum'da ölçüldü.



Bölgede diğer illerdeki hava sıcaklığı Kars'ta eksi 20, Ardahan ve Bayburt'ta eksi 16, Ağrı'da eksi 14, Erzincan'da eksi 10, Iğdır'da eksi 1 derece olarak kaydedildi.



Günün en yüksek hava sıcaklığının Erzurum'da eksi 7, Ardahan'da eksi 6, Kars'ta eksi 5, Ağrı'da eksi 3, Bayburt'ta eksi 2, Erzincan'da 1, Iğdır'da 2 derece olması bekleniyor.



İl Özel İdaresi yetkilileri, kar yağışı ve tipi dolayısıyla Erzurum'da 48, Ağrı'da 110 köyle ulaşımın sağlanamadığını bildirdi.



Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde yarın kar yağışı beklendiğini belirtti.