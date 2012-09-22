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Yaşam

Polis memuru eski kız arkadaşını ensesinden vurdu sonra intihar etti

Erzurum'da bir polis memuru eski kız arkadaşıyla yanındaki adamı vurdu, sonra da canına kıydı

22 Eylül 2012 12:23

Erzurum'da eski kız arkadaşını başka bir erkekle yürürken gören polis memuru, Merve Erçetin'i ensesinde vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Merve Erçetin'in yanındaki Mustafa Gökçe ise ayağından yaralandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ekrem Özdemir yolda eski kız arkadaşı Merve Erçetin'i Mustafa Gökçe'yle yürürken gördü. Bunun üzerine yanlarına giderek Erçetin'le konuşmaya başladı.

Çıkan tartışmada polis memuru Özdemir, belinden çıkardığı beylik tabancası ile genç kadını ve Gökçe'yi kovalamaya başladı. Özdemir, Gökçe'yi ayağından vurup yaraladıktan sonra Erçetin'i yere diz çöktürüp ensesinden vurdu.

Sonra da kendi kafasına doğrulttuğu tabancayı ateşledi. Erçetin ve Özdemir hayatını kaybederken ayağından yaralanan Gökçe hastaneye kaldırıldı.

Eski erkek arkadaşı tarafından aşk cinnetine kurban giden 21 yaşındaki Merve Erçetin'in Edirneli olduğu, babasının da polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

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