Erzurum'da polis aracı yan yattı; 18 kişi yaralandı

Erzurum'da çevik kuvvet polislerinin bulunduğu aracın yan yatması sonucu 18 polis yaralandı.

Radikal'de yer alan habere göre, Erzurum’un Pasinler ilçesi’nden kent merkezine gelen içerisinde çevik kuvvet polislerinin bulunduğu araç yolun kaygan olması nedeniyle yan yattı. Yaralanan 18 polis Erzurum Bölge Araştırma ve Yakutiye Araştırma hastanelerinde tedavi altına alındı.

Kazada 1 polis memuru başından, 1 polis memuru da ayağından yaralanırken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan diğer polis memurlarının kaldırıldıkları hastanelerde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi.