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Erzurum'da PKK'nın grup sorumlusu öldürüldü

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Karayazı ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda öldürülen 4 PKK'lı teröristten birinin, sözde Karayazı- Eleşkirt grup sorumlusu 'Adil' kod adlı Tarık Şen olduğu açıklandı

02 Mart 2018 20:29

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'un Karayazı ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda öldürülen 4 PKK\'lı teröristten birinin, sözde Karayazı- Eleşkirt grup sorumlusu \'Adil\' kod adlı Tarık Şen olduğu açıklandı.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün Karayazı ilçesi Geventepe Mahallesi bölgesinde iç güvenlik operasyonu yapıldığı bildirildi. Operasyonda, bölücü terör örgütünün Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu Van\'ın Saray nüfusuna kayıtlı \'Adil\' kod adlı Tarık Şen, aynı grup içinde faaliyet gösteren Karayazı Sukonak nüfusuna kayıtlı \'Canfeda\' kod adlı Taner Ağar, Agir ve Çektar kod adlı toplam 4 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam edildiği belirtildi.

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