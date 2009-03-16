Erzurum'da organ bağışı 5 hastaya umut oldu

Erzurum'da, 10 günde, 3 karaciğer ve 2 böbrek yetmezliği çeken 5 hasta, bağışlanan organlarla sağlığına kavuştu.



Atatürk Üniversitesi Aziziye Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 gün içerisinde yaptıkları başarılı ameliyatlarla 5 hastaya kadavralardan alınan organların naklinin yapıldığını bildirdi.



Organ nakli yapılan hastaları gazetecilere tanıtan Prof. Dr. Polat, Kars'ın Digor ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki İhsan Mutlu'nun, karaciğer hastalığı nedeniyle ölümüne ramak kaldığı sırada, İstanbul'da kadavradan alınan bir organla yeniden hayata döndüğünü söyledi.



Mutlu'nun sağlık durumunun düzeldiğini ifade eden Polat, "İhsan'ın durumu çok ağırdı. Bilinci yerinde değildi. Ölümüne bir kaç gün kalmıştı. Durumunun acil olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı aracılığıyla İstanbul'da bir kadavradan alınan karaciğeri, İhsan'a taktık ve karaciğer çalıştı. İhsan'ın durumu şimdi çok iyi" diye konuştu.



Prof. Dr. Yalçın Polat'a elini öperek teşekkür eden İhsan Mutlu da sağlığına kavuştuğunu için çok mutlu olduğunu ifade etti.



İhsan Mutlu'nun kız kardeşi Mehtap Mutlu da umutlarının tükendiği sırada bağışlanan organla büyük bir sevinç yaşadıklarını söyledi.



Abisi İhsan Mutlu'nun hastalığı nedeniyle geçen yıl girdiği ÖSS'de Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisiliği Bölümü'nü kazandığı halde kayıt yaptıramadığını anlatan Mehtap Mutlu, "Şimdi İhsan'ın yeniden sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutluyuz. Daha önce inşaat mühendisliği okumak isteyen İhsan, ameliyat sonrasında karar değiştirip tıp okumaya karar verdi" dedi.



4 kişiye hayat verdi



Prof. Dr. Polat, Erzincan'da beyin ölümü gerçekleşen, karaciğeri, böbrekleri ve kalbi ailesi tarafından bağışlanan ve isminin açıklanması istenmeyen 36 yaşındaki kişiden alınan organlarla da İbrahim Türkseven (41), Mustafa Kaçmaz (43) ve Ali Haydar Abay'ın (31) hayata döndüğünü söyledi.



Erzincan'dan ilk kez organ bağışı yapıldığına dikkati çeken Polat, şunları kaydetti:



"Doğu Anadolu'da ikinci, Erzincan'da ilk kez organları bağışlanan bir kişi 4 kişiye hayat verdi. Beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğerini İbrahim Türkseven'e, böbreklerini de Mustafa Kaçmaz ve Ali Haydar Abay'a taktık. Kalp kapakçıkları da başka bir hastanedeki hastaya nakledildi. Tüm bunlar 48 saatlik bir süreçte gerçekleşti. Uzun ve yorucu bir maratonla mutlu sona ulaştık."



Merkezlerinde ayrıca 43 yaşındaki Nafiye Polat'a da Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin ailesi tarafından bağışlanan karaciğerin nakledildiğini kaydeden Polat, "Hastalarımızın genel durumu çok iyi" dedi.

