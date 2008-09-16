Erzurum'da öğretmen sorunu

Erzurum'un merkeze bağlı Yeşilova köyünde öğrenim gören öğrenciler, öğretmen atamasında sorun yaşanması nedeniyle bir haftadır ders başı yapamadı. Yeşilova Köyü Muhtarı Zekai Filiz, yaptığı açıklamada, köylerindeki Yeşilova İlköğretim Okuluna henüz bir öğretmenin görevlendirilmediğini ifade etti.



Öğretmen atamasının yapılmamasından dolayı köydeki 12 öğrencinin okula başlayamadığını ve okulun kapalı olduğunu dile getiren Filiz, "Okulların açılmasının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen köyümüzdeki öğrenciler hala ders başı yapamadı" dedi.



Köylerinde birleştirilmiş eğitim yapıldığını ve ilköğretim 1, 2, 3, 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin bir arada okuduğunu ifade eden Filiz, şunları söyledi: "Geçen yıl çok iyi bir öğretmenimiz vardı. Doğu görevini tamamladıktan sonra köyümüzden ayrıldı. Biz de yeni öğretmen atanmasını bekledik. Ancak okulların açılmasının üzerinden bir hafta geçti. Öğretmen ataması yapılmamasından dolayı öğrencilerimiz hala okula başlayamadı. Yaşıtları okula giderken onlar

köyde oyun oynuyorlar. Okula öğrencilerin okuyacakları kitaplar geldi, ancak hala

öğretmenleri gelmedi."



Okula başlamayan iki çocuk çobanlık yapıyor



Okul öğrencilerinden Merve Yalçın ise öğretmenleri olmamasından dolayı üzüldüklerini belirtti. Bütün gün köyde oyun oynadıklarını anlatan Yalçın, "Diğer çocuklar hep okula gidiyor. Biz gidemiyoruz. Bir an önce köyümüze öğretmen gelmesini istiyoruz" diye konuştu.



4. sınıf öğrencisi Jale Ayaz da okula başlamadıklarından dolayı hayvan sürülerini kendisinin ve kardeşinin otlattığını n Ayaz, şöyle konuştu: "Babam köyde çobanlık yapıyor. Öğretmen gelmediği için okula başlayamadık. Bu nedenle ben ve kardeşim hayvanlarla ilgileniyoruz. Onları otlatıyoruz. Okul açıldıktan sonra hayvanlarla yine babamız ilgilenecek. Biz de derslerimize çalışacağız."



'Öğrencilerimiz derslerinden geri kalmayacak'



Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise köye öğretmen atamasının yapıldığını ve öğretmenin bugün göreve başlayacağını belirtti. Atama konusunda bir sorun yaşandığını dile getiren yetkililer, şu bilgileri verdi: "Bir öğretmenimizi köye görevlendirmiştik. Ancak aynı öğretmenimiz hem sıra hem eş durumu tayinine başvurarak il merkezindeki bir okulda

görevlendirilmiş. Bunun fark edilmesi üzerine öğretmenimizin il merkezindeki tayini durduruldu. Yeniden köyde göreve başlayacak. Öğrencilerimizin mağdur olmamaları için de geçen bir haftalık süre müfredata eklenecek. Öğrencilerimiz derslerinden geri kalmayacak."

