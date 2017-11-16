Erzurum'da öğrencilerden 'servis' eylemi

Murat AYDIN/NARMAN(Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Narman İlçesi\'nde, servis ihalesinin iptal edileceğini öğrenen 90 liseli eylem yaptı. Öğrenciler, Oltu\'daki evleri ile Narman İlçesi\'ndeki okulları arasında her gün toplam 60 kilometre yol gidip geldiklerini belirterek, çözüm bulunmasını istedi.

Bugün saat 07.00\'de Oltu\'da toplanan 90 lise öğrencisi ile bazı veliler, servislerle okullarının bulunduğu Narman\'a gitti. Narman İlçe Milli Eğitim Müdürüğü önünde toplanan öğrenciler, Milli Eğitim Müdürü ile görüşmek istedi. Bu istekleri kabul edilmeyen öğrenciler, \'Eğitim hakkımız söke söke alırız\' sloganları attı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasına girmek isteyen öğrencilere, polis izin vermedi. Bina önünde bekleyen öğrencilere, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yener Kütükçü açıklama yaparak, şöyle dedi:

\"İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüştük. Onlar da bakanlıkla görüşüyor. Bir çözüm noktası üzerinde çalışılıyor. Kaldı ki zaten bu ayın 30\'una kadar ihale süreci devam ediyor. Sizleri taşımaya devam edeceğiz. Önemli olan sizlerin dersleridir, derslerinizin aksamamasıdır. Derslerinize girin, bir endişeniz olmasın. Bu konuyu bir çözüme kavuşturacağız.\"

Öğrenciler ise her gün 30 kilometre gidiş, 30 kilometre de geliş olmak üzere toplam 60 kilometre yol katettiklerini belirtti. Narman Anadolu Lisesi öğrencisi İbrahim Ağırman, \"90 öğrencinin 80\'i erkek, 10\'u kız. Oltu\'daki Yusuf Ziya Bey Anadolu Lisesi\'nin kız lisesine dönüştürülmesi sonrası Oltu Anadolu Lisesi bir sınıf kapatıp, puanını yükseltti. Narman Milli Eğitim Müdürlüğü bizi Narman\'daki okula kayıt ettirmek için elinden geleni yaptı. Aradan iki ay geçti, şimdi bize diyor ki \'Kendi imkanlarınızla gidip geleceksiniz, taşımayı ve yemekhaneyi iptal ediyoruz.\' En başında böyle olduğunu bilsek ona göre hareket ederdik. Sınav haftasındayız. Servis ve yemekleri iptal ederek bizi mağdur duruma düşürdüler. Narman İlçe Milli Eğitim Müdürü, servis ve yemek ihalesinin usulsüzlük gerekçesiyle iptal edildiğini, bundan dolayı böyle bir karar alındığını söyledi. Usulsüz işin cezasını biz öğrencilere çektiriyorlar\" dedi.

Öğrenci velilerinden Hasan Bulut ise \"Öğrenciler kendi imkanlarıyla gidip geleceklermiş. Böyle bir şey olabilir mi? Bu mağduriyetin bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Herkes 2-3 çocuk okutuyor. Yazıktır, günahtır\" diye konuştu. Öğrenciler, açıklamanın ardından okullarına gitti.



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