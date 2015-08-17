Erzurum'da minibüse silahlı saldırı; 1 ölü

PKK’lı olduğu öne sürülen bir grup, Erzurum’un Oltu-Göle yolunu keserek bir sivil minibüsü taradı. Bölgeden hızla kaçan minibüsteki 1 vatandaş yaralandı. Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırılan vatandaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hınıs'ta çıkan çatışmada 4 saldırgan öldürülürken Muş'un Varto İlçesi'nde ise 1 saldırgan çok sayıda silah ile birlikte yakalandı.

Olay, saat 08.45 sıralarında Erzurum-Oltu-Göle yolu üzerinde meydana geldi. PKK’lılar, Erzurum-Oltu, Ardahan-Göle karayolunun 75’inci kilometresinde yol kesti. Aydoğdu köyü Yayla mevkiinde Erzurum firmasına ait yolcu otobüsünü durduran teröristler yolcuları aşağı indirerek otobüsü ateşe verdi.

Saldırganlar, bu sırada yoldan geçen ve kaçmak isteyen sivil bir minibüsü hedef alarak taradı. Olay yerinden hızla kaçan minibüsteki bir sivil vatandaş yaralandı. Yaralı vatandaş Göle Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bu sırada yoldan geçen Şenkaya Yoğurçular köyü yolcu minibüsü süratle kaçmak istedi. Saldırganların taradığı yolcu minibüsünün sürücüsü evli ve iki çocuk babası Galip Bektaş ağır yaralı olarak kaldırıldığı Göle Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.



Olay sonrası Oltu - Göle karayolu ulaşıma kapatılırken, güvenlik güçlerince bölgede operasyon başlatıldı.

Varto'da 4 PKK'lı öldürüldü

Muş’un Varto İlçesi'nde 4 PKK'lı öldürüldü, YDG-H üyesi bir kişi ise çok sayıda silahla birlikte yakalandı.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “16 Ağustos 2015 günü saat 15.20 sıralarında Varto İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve araması esnasında durdurulan araç içerisinde bulunan YDG-H üyesi bir şahıs yakalanmıştır. Araç içerisinde yapılan aramada; dokuz adet kaleşnikof piyade tüfeği, beş adet RPG-7 roketatar ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir. Aynı gün saat 20.30’da ise Varto ilçe merkezinde devam eden terör eylemleri esnasında Hınıs çıkışında Jandarma Özel Harekat unsurları ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan silahlı çatışma sonucu dört bölücü terör örgütü mensubu terörist silahları ile birlikte ölü ele geçirilmiştir” denildi.

Diyarbakır’da jandarma karakoluna saldırı

Diyarbakır’ın Hani İlçesi’ndeki Topçular Jandarma Karakolu’na bir grup PKK’lı tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ve yaralanan olmadı.

Hani İlçesi’ndeki Topçular Jandarma Karakolu’na bugün saat 10.00 sıralarında bir grup PKK’lı, uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle kısa süreli bir çatışma çıktı. Ölen ve yaralananın olmadığı saldırının ardından kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyon sürüyor.

Bingöl'de TRT vericilerine saldırı

Bingöl’de bir grup PKK’lı, TRT'nin verici istasyonuna saldırıda bulundu. İstasyonda büyük çapta hasar oluştu.



Edinilen bilgilere göre, olay, Bahçelievler ile Mirzan mahalleri mevkiinde bulunan seyir terasında meydana geldi. Dün akşam saatlerinde TRT ve GSM operatörlerine ait verici istasyonlarının bulunduğu bölgeye gelen PKK’lılar, TRT istasyonunun yanına patlayıcı yerleştirdi. Daha sonra verici istasyonu havaya uçuruldu. Patlamayla birlikte harekete geçen polis, çevrede inceleme yaptı. Olayda TRT'nin verici istasyonu büyük çapta zarar görürken, bölgede bulunan GSM operatörleri de patlamadan etkilendi.