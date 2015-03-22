Erzurum'da minibüs devrildi: 15 yaralı

Erzurum'da yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
İspir ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karakale Mahallesi Muhtarı Remzi Bozdoğan yönetimindeki yolcu minibüsü, Erzurum-İspir karayolu Kirazlı Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü Bozdağan ile minibüste bulunan Sinem Öztekin, Nadime Kır, Rengigül Öztekin, Kadriye Özkul, Fatma Duman, Neslihan Ergin, Şemsettin Kır, Mehtap Duman, Fedriye Öztekin, Gülcan Duman, Esma Bingöl, Sevilay Duman, Güllü Kır ve Fatma Bingöl yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince, İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 12'si, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Kazada yaralanan 15 kişinin, Erzurum'daki yakınlarının nişanından döndüğü öğrenildi.