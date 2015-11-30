Erzurum'da 'kışa hazırlık' için 1800 mezar kazıldı

Kış mevsiminde hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, bu dönemde toprağın bile donması nedeniyle 1800 mezar kazılarak, "kışa hazırlık" yapıldı.

DHA'nın haberine göre, Erzurum'daki Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda kepçelerle açılan mezarları kazma ve küreklerle gün boyu düzelten belediye işçileri, kış öncesi hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürü Mehmet Şahin, "Kışın toprak taş gibi oluyor. Mezarı ancak kompresör yardımı ile kazdırabiliyorduk. Bu yöntemle bir mezar kazımı yaklaşık 5 saatimizi alıyordu. Palandöken'in eteklerinde sayılan mezarlık hava sıcaklığını ortalama sıfırın altında 20 dereceye düştüğü zaman donuyor. Böyle bir sıkıntı ile karşılaşmamak için mezar kazarak kışa hazır hale getiriyoruz. Kepçelerle mezar açılıyor, mezarlar daha sonra işçiler tarafından kazma ve küreklerle şekillendiriliyor. Şu ana kadar 1800 mezarı hazır hale getirdik. Kış korkusunu artık yaşamıyoruz. Eşilen bu mezarların bize iki yıl yeteceğini düşünyoruz" diye konuştu.

Belediye işçileri kışlık mezar hazırlığının yorucu olduğunu ancak kışın çok rahat ettiklerini söyledi. İşçiler, "Kışın bir mezar kazmaktansa yazın 10 mezar kazmaya razıyız. Kışın toprak öylesine donuyor ki beton gibi oluyor" dedi.