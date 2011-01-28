-ERZURUM'DA KIŞ OYUNLARI BEREKETİ ERZURUM (A.A) - 28.01.2011 - Erzurum'da, 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları dolayısıyla adeta bir bayram havası yaşanıyor. 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'na ev sahipliği yapan Erzurum'a dünyanın ve yurdun farklı bölgelerinden turistler, geldi. Kış Oyunlarını izlemeye gelen yerli ve yabancı turistler, kent merkezinde cadde ve sokaklara hareketlilik getirdi. Genellikle kış döneminde havanın kararmasıyla birlikte boşalan cadde ve sokaklarda yaşanan hareketlilik dikkat çeken boyuta ulaştı. Kentteki otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, cadde ve sokaklarda da araç ve yaya trafiğinde büyük yoğunluk yaşanıyor. Özellikle tarihi ve turistik mekanlarda oluşan yoğunluk, kentte adeta bir bayram gününü andırıyor. Kış oyunları kapsamında yapılan spor müsabakalarını izleyen yerli ve yabancı turistler, maçların ardından kentteki tarihi ve turistik mekanları da gezme fırsatı buluyor. Kentteki alış veriş merkezlerinden de alış veriş yapan turistler, daha çok Oltu taşından yapılan takı ve tespih gibi hediyelik eşya satışının yapıldığı Taşhan ve Taşmağazaları'na ilgi gösteriyor. Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, Erzurum'un tarihi günlerinden birini yaşadığını söyledi. Kente dünyanın ve yurdun farklı bölgelerinden çok sayıda turistin geldiğini, cadde ve sokakların adeta dolup taştığını dile getiren Fırat, şöyle konuştu: ''Şu anda Erzurum tarihi günlerinden birini yaşıyor. Kış oyunları münasebetiyle ilimize dışarıdan yerli ve yabancı turistler akın ettiler. Esnaf olarak diyebilirim ki, işlerin en canlı olduğu günlerden birini yaşıyoruz. Her kesimdeki esnaf arkadaşlarımız bundan olum yönde istifade ettiler. Çok memnunuz. Diğer bölgelerdeki esnaf, bu durum için Erzurum için gıpta ediyor.'' İzmit'ten gelen yerli turistlerden Murat Göktaş, bir grup arkadaşıyla oyunları izlemek için Erzurum'a geldiğini belirterek, ''Aslen Erzurumluyum. Kentte çok güzel tesisler yapılmış ve bacasız fabrikanın kenti çok değiştirdiğini gördüm. Erzurumlu olarak bu durumdan gurur duydum, çok mutluyuz'' diye konuştu. Oltu taşı tespihi ustası Yasin Altınkaynak da Kış Oyunları dolayısıyla kentte büyük bir hareketlilik yaşandığını ifade ederek, ''Kış Oyunları dolayısıyla bizim işlerimizde en az yüzde 20 oranında bir artış oldu, çok memnunuz'' diye konuştu.