Erzurum'da Kırım Kongo riski

Erzurum'da keneler tarafından ısırılan 7 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Daha çok Karadeniz bölgesine yakın yörelerde kenelerin ısırdığı kişilerden 1'inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Erzurum'un kuzeyinde bulunan Şenkaya, Olur, Oltu ile Narman İlçesi'nde keneler tarafından ısırılan 7 kişi, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aziziye Araştırma Hastanesi'nde bakım altına alındı. Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Mehmet Parlak, son 3 gün içinde kene ısırdığı gerekçesiyle 7 kişinin hastaneye başvurduğunu bildirdi. Şenkaya İlçesi'ne bağlı Uğurlu Köyü'nde oturan ve kene tarafından ısırılan 24 yaşındaki Songül Bozdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğunu belirten Prof.Dr. Parlak, tüm hastalar için destek tedavisi uyguladıklarını belirtti. Havaların ısınmasıyla birlikte kenelerin hayvancılığın yoğun yapıldığı bölgelerde ve yüksek otlaklarda görüldüğünü anımsatan Prof.Dr. Parlak, şöyle dedi:



``Keneler insanları ısırdıklarında deri altına giriyor ve zehirlerini bırakıyor. Bu da KKKA'ya yol açıyor. Kene tarafından ısırılanlar, hiçbir müdahalede bulunmadan en yakın sağlık kuruluşuna gitmelidir. Çünkü keneyi koparmak salgıladığı zehrin vücuda daha hızlı yayılmasına neden olur. Böylelikle KKKA riski daha da artar'' diye konuştu. (DHA)

