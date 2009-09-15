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Yaşam

Erzurum'da kaza: 6 ölü 14 yaralı

Erzurum Kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

15 Eylül 2009 03:00

Erzurum Kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Ağrı'ya gitmekte olan 34 AP 6519 Plakalı yolcu otobüsü, Erzincan-Erzurum kara yolunun 10. kilometresinde karşı yönden gelen DQD 531 Gürcistan plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 6 kişi hayatını kaybetti, otobüste bulunan 14 kişi yaralandı.

Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Erzincan'daki hastanelere kaldırılan yaralıların isimleri şöyle:Necmettin Yerlikaya, Gökhan Tunç, Mehmet Tunç, İsmail Gürol, Betal Dursun, Soner Sökmenci, Mehmet Fatih Bayar, Ekrem Tunç, Abdulhakim Adıgüzel, Necmettin Kocaboğa, Osman Uçar, Sinan Turan, Kutfettin Kaya ve İran uyruklu Bita Motamedian

Erzincan devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzincan Devlet Hastanesi'nde açıklama yapan otobüs yolcuları, ''Otobüsün sahur yapmak amacıyla Erzincan'da ki bir benzin istasyonuna dönmek istediğini, karşı yönden gelen otomobilin şerit değiştirerek otobüse çarptığını'' söyledi.

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