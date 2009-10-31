Erzurum'da kar kalınlığı 30 cm'ye ulaştı

Muş’a mevsimin ilk karı yağdı

Dün geceden itibaren Palandöken’e yağan kar kalınlığı 30 santime kadar ulaştı. Palandöken Dağı’ndan geçen karayolunu kullanan köy minibüsleri dağda mahsur kaldı.Yaz mevsiminde Erzurum ile Tekman ilçesi arasında ulaşımın sağlandığı Palandöken Dağına lapa lapa kar yağınca, ulaşımda aksamalar meydana geldi.Mahsur kalan sürücüler zincir takarak dağ yolunu aşmaya çalıştılar. Palandöken’in karlı doruklarını minibüslerine zincir takarak aşan sürücüler, “Kar yağışı ve zaman zaman oluşan tipi zirvede bize zor anlar yaşattı” dedi. Ani bastıran kar yağışı ile birlikte Palandöken’de otlayan yüzlerce büyükbaş hayvan da ahırlarına götürülmek zorunda kaldı. Cumhuriyet Bayramı ile birlikte Doğu’ya karakışın geldiğini belirten köylüler “Tek umudumuz havaların yeniden ısınması. Yoksa perişan oluruz. Daha şimdiden hayvanlarımızı ahıra kapatırsak kış bitene kadar onlara ot ve saman yetiştiremeyiz” dediler.Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri bölgenin yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına girdiğini söylediler. Yağışlı havanın önümüzdeki hafta sonunan kadar devam edeceğini vurgulayan uzmanlar, dün gece en düşük hava sıcaklığının Erzurum’da 3, Muş’ta 4, Kars’ta ve Ardahan’da 5 derece olduğunu bildirdiler.MUŞ’ta iki gündür aralıksız yağan yağmur dün gece yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezini çevreleyen Şerafettin Dağları, mevsimin ilk karı ile beyaza büründü.Muş’un kuzeyinde bulunan deniz seviyesinden 3 bin metre yükseklikteki Varto İlçesi sınırlarındaki Şerafettin Dağları'nda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Şerafettin ve Kozma yaylalarında bulunan hayvan sürüleri de kar yağışıyla birlikte yaylalardan inmeye başladı.