Erzurum'da İyi Partili İlçe Başkanı'nın da aralarında olduğu 2 kişi öldürüldü

Erzurum’un Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi’nde oy kullanma işlemleri sırasında çıkan silahlı kavgada, İyi Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ve Agit Yazan isimli bir vatandaş hayatını kaybetti.

Yeniçağ'da yer alan habere göre hadiseyle ilgili konuşan İyi Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Dumlu, olayı doğrulayarak Durmaz'ın naaşının şu anda hastaneye getirilmekte olduğunu belirtti. "İlçe başkanımız ile karşı taraf husumetli" diye Dumlu, şunları aktardı:

"Oy kullanma sırasında okul önünde karşı karşıya geliyorlar. Çatışma başlıyor. Karşı taraftan da ölen var bizim ilçe başkanımız da rahmetli oluyor. Şu an ölü sayısı 2. İlçe başkanının cenazesi otopsi için Erzurum'a getirildi. İki aile de büyük aileler, aşiret. İlçede geniş güvenlik önlemi var. 4 yıl önce karşı taraf ilçe başkanının babasını vurup, rahmetli etmiş. Ondan dolayı husumet var. Bu husumetten dolayı devlet bunları başka bir tarafa yerleştiriyor. Oy için bunlar tekrar bir araya gelmiş. Çatışma çıkıyor. Başkanımız 50 yaşlarında evli, çocukları var."

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan CHP Karaçoban İlçe Başkanı Hüsnü Yılan da “İçişleri Bakanlığı’ndan buraya görevli 24 kişi geldi. Biz bunu kabul etmedik, tepki gösterdik. Sonrasında ise ismini bilmediğim AKP Erzurum milletvekili aday adayı olan genç biri geldi. Onun da durmasını kabul etmedik. Kavga çıktı. Ateş ettiler. İyi Parti ilçe başkanı Mehmet Sıddık Durmaz, oy kullanan bir vatandaş ve Agit Yazan yaşamını yitirdi” dedi.

DHA: Ailelerin arasında kan davası vardı

DHA'nın haberinde ise, Erzurum'un Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi'nde Durmaz ve Yazan ailelerinin arasında 'kan davası' olduğu ve kullanmak üzere geldikleri okulun bahçesinde karşılaştıkları belirtildi. Çıkan tartışmanın kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştüğü kaydedilirken; "Durmaz ile Yazan Ailesi'nden henüz kimliği öğrenilemeyen 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ilçede geniş güvenlik önlemleri alındı" ifadelerine yer verildi.