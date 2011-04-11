Erzurum'da inşaat kazısında toplu mezar şüphesi

T24 - Erzurum'un Pasinler ilçesindeki bir hafriyat çalışmasında çok sayıda insana ait kemikler bulundu.



İnsan kemikleri, bir okulun yapımı için Pasinler ilçesinin girişindeki Batı Kışla mevkisinde hafriyat çalışması yapan işçiler ile çevre sakinleri tarafından bulundu.

Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi ile Hasankale Şehitliği'nin arasında bulunan ve daha önce askeri kışla olarak kullanılan yerde bulunan kemiklerin bazıları çevre sakinleri tarafından çuval ve hafriyatın yapıldığı alandaki çukurlara konuldu.

Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erol Kürkçüoğlu, söz konusu bölgenin Ermeni çetelerinin 12 Mart 1918 tarihinde 1. Kafkas Kolordu Komutanlığı'na bağlı birliklerin Erzurum'a girdiği esnada kentten çekilirken yol güzergahı üzerindeki Pasinler ilçesinde katliamda bulundukları yerlerden biri olabileceğini söyledi.

Ermeni çete lideri Antranik'in yönetimindeki çete üyelerinin Pasinler ve köylerinde Türklere yönelik katliam gerçekleştirdiğini anımsatan Kürkçüoğlu, şunları kaydetti:

"Ermeni çete lideri Antranik'in de ifade ettiği üzere Hasankale'de (Pasinler) bir katliamın yapıldığı gerçeğinden yola çıkarak, köylerden çekilirken yapılan katliamları bugüne kadar yaptığımız araştırmalarda belge ve bilgisiyle net bir şekilde ortaya koyduk. Hasankale'de o dönem bin 500'e yakın insanımız olan kadınlar, çocuklar ve yaşlı ihtiyarlar katlediliyor. Bugün hafriyat çalışması yapılan alan Ermenilerin çekildiği alan ve Hasankale'ye giriş noktasıdır.

Bir müddet bu bölgede Aha'da, Tizgi'de katliamlar var. Bunlar o bölgeye yakın köylerimiz. Batı Kışlası, Hasankale Şehitliği'nin önündeki hafriyat bölgesidir. O bölgeyle ilgili alan çalışması yapmak suretiyle bilim dünyasına bu gerçeği ortaya koymak lazım."













Hafriyat çalışmasının yapıldığı bölgenin ilçeye giriş noktası olduğuna işaret eden Kürkçüoğlu, "Burası Hasankale'nin giriş noktasıdır. Bizi endişelendiren ve tezimizde haklı çıkaracak nokta herhalde burası. Burada Tımar var, Aha var, Tizgi Köyü var. Az ileride Çögender ve Erzurum'a doğru Uzun Ahmet var. Bu bölge Ermenilerin katliam yaptığı alanlar" diye konuştu.

Kürkçüoğlu, söz konusu yerde önümüzdeki günlerde alan çalışması yapacaklarını sözlerine ekledi.

Bu arada, hafriyat çalışmasının yapıldığı Pasinler ilçesi sakinlerinden Cemal Kaplan, söz konusu yerin toplu mezarların bulunduğu alanlar olduğunu ileri sürdü.

Bu arada söz konusu yerde, çok sayıda insan kemiklerinin çıkmasına rağmen, hafriyat çalışmasının gelişi güzel şekilde sürdüğü dikkat çekti.