Erzurum'da ilk bulgulara ulaşıldı

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Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Tepeköy'de Müslüman Türklere yönelik katliamın yapıldığı toplu mezarda bugün saat 07.00'de başlayan bilimsel kazı sürüyor.Yüzeye 1 metre derinlikte bulunan kemik parçaları ile eşya parçaları bilim adamlarınca itinayla çıkarılıyor.Tepeköy'de İbrahim Sefa'ya ait 70 metrekarelik samanlık alanda yapılan kazı çalışmasına Atatürk Üniversitesi (AÜ) Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erol Kürkçüoğlu, AÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevat Başaran, Erzurum Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Öztürk, Erzurum Müze Müdürü Mustafa Erkmen, Palandöken Müftüsü Mustafa Baytar ve diğer yetkililer katıldı.Kazı çalışmalarının yapılacağı bölgede gazetecilere açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Kürkçüoğlu, ''Tepeköy'deki toplu mezar kazısı, bilim dünyasına Ermeni katliamını belgeleriyle, bilgileriyle ortaya koyacağımız bir bilimsel kazı olacaktır'' dedi.Uzun bir bilimsel çalışmanın ardından kazı yapılacak bölgenin belirlendiğini ifade eden Kürkçüoğlu, şunları kaydetti:''Erzurum'un 8 kilometre güneybatısında yer alan Tepeköy'deyiz. Tepeköy'de 1918 yılının şubat ve mart aylarında iki ayrı yerde köyün sivil ahalisi katledilmiştir. Bilhassa 1918 yılının ocak, şubat ve mart ayları Erzurum ve çevresi için büyük katliamların yaşandığı aylardır. Tepeköy de bu katliamların yapıldığı bölgelerin başında yer alıyor.''Doç. Dr. Kürkçüoğlu, kazıyı AÜ Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Erzurum Müze Müdürlüğü ve AÜ Arkeoloji Bölümünün öğretim üyelerinin gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu:''Köyümüzde 2 önemli katliamın gerçekleştirildiği yer var. Bunlardan birisi köyün kadınlar ve çocuklarının katledildiği yerdir. Diğeri de 60 kişinin katledildiği bu bölgedir. Köy o dönem tamamen savunmasız bir köy. Köyün eli silah tutan erkekleri o dönem Birinci Dünya Savaşı'nın cephelerinde mücadele ederken köye saldırı olmuştur. Taşnak Ermeni çetesi, köy halkını köyün alt kısmında bulunan eski bir tarihi mekanda topluyor. İfadelerini alıyorlar. Tabii bu ifadeler formalite ifadeler. Daha sonra kadınları Durak Bingöl'e ait otluk alanda katlediyorlar. En fazla köyün kadınları şehit düşüyor. 90'a yakın kadınımız burada şehit düşüyor. Kadınları köy halkı 1958 yılında köyün mezarlığına defnediyor. Köyün erkeklerini de bu alanda 70 metrekarelik İbharim Sefa'ya ait olan samanlık alanda şehit ediyorlar. İkişer ikişer getirip ellerinden bağlamak suretiyle şehit ediyorlar.''''Şu ana kadar 5'e yakın insanımızın, çocuklarımızın bedenlerine ulaştık'' diyen Kürkçüoğlu, şunları kaydetti:''Bu alanda o dönemde kullanılan mutfak eşyaları ve Kur'an-ı Kerim parçaları yavaş yavaş çıkmaya başladı. Toprağın çok altında şehitlerimizin bulunduğu bir mekan. Yerin 1 metre altında bulunan kısma ulaşıldı. Katliamdan sonra yanık izleri de var. Çünkü yer yer yanık izleri de alanda belli. Gerçekten de burada kazının sonunda mutlaka çok önemli belgelere ve bulgulara ulaşacağımızı biliyoruz. Burada katledilenler doğrudan doğruya köyün yerli, Müslüman ahalisidir. Bilimsel kazımız son hızla devam ediyor. Mutlaka belli bir zemine ulaşıp şehitlerimizin bedenlerine ulaşacağız.''