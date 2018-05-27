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Yaşam

Erzurum'da iki aşiret kavga etti; 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı

Yaklaşık 200 kişinin karıştığı kavgaya polis biber gazı ve TOMA ile müdahale etti

27 Mayıs 2018 23:57

Erzurum’da ‘kız kaçırma’ nedeniyle iki aşiretin üyeleri birbirine girdi. 200’e yakın kişinin karıştığı kavgada 2’si polis toplam 15 kişi yaralandı. Kavgaya polis, biber gazı ve TOMA ile müdahale etti.

Olay bugün iftar saatinde Erzurum’un Yakutiye ilçesi Aşağı Sanayi Semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kaçırdıkları kızın kafasını kaldırım taşıyla kırdıkları ileri sürülen aile fertleriyle kız tarafı arasında taşlı sopalı, silahlı kavga çıktı. 200’e yakın kişinin karıştığı kavgada mahalle savaş alanına döndü. Adeta meydan muharebesinin yaşandığı kavgaya ilk müdahale eden iki polis yaralandı. Sol bacağı kırılan ve kafasından yaralanan 2 polis hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 2’si polis toplam 15 kişinin yaralandığı olayda çok sayıda şahıs gözaltına alınırken polis, kavgayı ayırmak  için biber gazı ve TOMA ile müdahale etti.

1 kişi hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan bir kişi yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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