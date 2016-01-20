Erzurum'da HDP minibüsünü ateşe veren ve şoförü yakmaya çalışan sanığa 10 yıl hapis cezası

Erzurum'da 7 Haziran seçim kampanyası sırasında HDP mitingine katılanları taşıyan minibüsü ateşe vererek sürücü 39 yaşındaki Aydın Taşkesen'i yakmaya kalkışan 42 yaşındaki Tuncar Tan, kasten adam öldürmeye teşebbüsten 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'dan Hümeyra Pardeli'nin haberine göre HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Erzurum İstasyon Meydanındaki mitingine, 4 Haziran günü Tekman İlçesi'nden 25 D 0877 plakalı minibüs ile getirdiği partilileri bırakan sürücü Aydın Taşkesen, bozuk olan aracın kapısını tamir için oto sanayi sitesine gitti.

HDP'ye ait afiş ve flamaların bulunduğu minibüsle sanayiye giden Taşkesen, HDP'nin mitingini protesto edenlerin saldırısına uğradı. Camları kırılan minibüsün ateşe verilmesi sırasında çeşitli yerlerinden yanan Taşkesen, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

2 ay hastanede kaldı

Olayla ilgili olarak 6 Haziran günü yakalanan Tuncar Tan, ilk sorgusunun ardından tutuklandı. Başında ve ellerinde yanıklar bulunan 8 çocuk babası Aydın Taşkesen ise yaklaşık 2 ay hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Evli ve 4 çocuk babası Tuncar Tan hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5 yıldan 18 yıl 9 aya kadar, 'yakarak mala zarar verme' suçundan da 8 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istemi ile 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"Türk - Kürt kardeştir"





Tuncar Tan, ilk duruşmaya katılan Aydın Taşkesen'den özür dileyerek "Ben arkadaştan çok özür diliyorum, beni affetsin. İsterse gelsin birlikte basının önünde fotoğraf çektirelim 'Türk-Kürt kardeştir' diyelim. Şu anda hem abdestliyim, hem oruçluyum. Yemin ediyorum ki minibüs içerisinde biri olduğunu bilmiyordum" demişti.

Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci celsede karar çıktı. Mahkeme heyeti Tuncar Tan'ı, önce 'kasten yangın çıkartmak suretiyle insan öldürmeye teşebbüsten' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın eylemini olası kastla işlediğini göz önünde bulundurarak cezayı müebbet hapse, ardından eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı ve sanığın mahkemedeki iyi halini göz önünde bulundurarak 10 yıl hapis cezası verdi.