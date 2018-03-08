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Spor

Erzurum'da güreş heyecanı başladı

ERZURUM,(DHA) Türkiye Güreş Federasyonu'nu tarafından düzenlenen 23 yaş altı Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası Erzurum'da başladı

08 Mart 2018 21:57

ERZURUM,(DHA)

Türkiye Güreş Federasyonu\'nu tarafından düzenlenen 23 yaş altı Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası Erzurum\'da başladı. 
Geçtiğimiz hafta Ordu\'da düzenlenen 23 yaş altı Greko-Romen Türkiye Güreş Şampiyonası\'nın ardından bu kez de  Erzurum\'da güreş şöleni yaşanıyor. 4 gün sürecek olan 23 yaş altı Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası pazar günü sona erecek. 
Zorlu mücadeleler öncesinde dün akşam teknik toplantı yapıldı. Toplantıya lig kurulu başkanı Sadettin Yücel, Erzurum bölgesi hakemlerinden Yusuf Sadri Kishali, Erzurum il temsilcisi Battal Alpkılıç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Yaşar Eren katıldı. U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası\'nın resmi açılış töreni ise yarın yapılacak.
23 yaş altı Türkiye Şampiyonası\'nın son derece önemli olduğunu belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, \"Geçen hafta Ordu ilimizde Greko-Romen stilde sporcularımızı görme fırsatı bulduk. Bu hafta da Erzurum\'da Serbest stildeki sporcularımızı görme fırsatı elde edeceğiz. Burada mindere çıkacak olan sporcular bizleri 2020 ve 2024 olimpiyatlarında temsil edecekler. Dolayısıyla Erzurum\'daki şampiyona büyük önem taşıyor. Ben tüm sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum\" şeklinde konuştu. 

(FOTOĞRAFLI)
 
 

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