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Politika

Erzurum'da gözaltına alınan 'Hero' tişörtlü üniversite öğrencileri serbest bırakıldı

Gençlerin alışveriş yaptığı mağaza, 'Hero' yazılı tşörtleri satıştan kaldırdı

19 Temmuz 2017 18:39

Polisler tarafından dün öğle saatlerinde üzerinde 'Kahraman' anlamına gelen ve İngilizce 'Hero' yazılı tişört giydikleri gerekçesiyle Atatürk Üniversitesi Kampusu ve merkez Yakutiye İlçesi'nde gözaltına alınan ve 2 ünivresite öğrencisi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde işlemleri tamamlananan şüpheliler ifadelerinde, tişörtleri bir mağazadan aldıklarını ve suç olduğunu bilmediklerini söyledi. İki genç, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik 'FETÖ' mensuplarının suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın sanıklardan astsubay Gökhan Güçlü, üzerinde 'Hero' yazan tişörtle duruşmaya girmişti. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tartışma üzerine cumhuriyet başsavcılıklarına, 'FETÖ' üyesi tutukluların davaları etkilemeye yönelik mesajlar içeren kıyafetlerinin toplatılmasıyla ilgili genelge gönderilmişti. 

Gençlerin alışveriş yaptığı mağaza, 'Hero' yazılı tşörtleri satıştan kaldırdı.

 

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